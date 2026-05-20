Dünya petrol ticaretinin yüzde 20'sinin gerçekleştiği Hürmüz Boğazı'nın İran-ABD savaşının başlamasından bu yana kapalı kalması petrol ve nakliyat fiyatlarını yükseltti. Artan enerji fiyatları ise enflasyon korkularına neden oluyor. Uzmanlar ABD Merkez Bankası enflasyon nedeniyle Fed'in faiz indirimi kararını gelecek seneye ötelediğini ifade ediyor. Fed yetkilileri ise olası bir faiz artırımının da sinyallerini veriyor. Faiz getirisi olmayan altın yüksek faiz ortamında cazibesini yitiriyor. İşte 20 Nisan Çarşamba saat 08:50 itibariyle altın fiyatlarında son durum.