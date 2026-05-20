Altın fiyatları İran-ABD savaşının ne zaman biteceğine dair belirsizlik, Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalmaya devam etmesi ile düşüş seyrinde. Altına paralel olarak gümüş fiyatları da geriledi. Spot altın yüzde 0,4 düşüşle 4461 dolar seviyesinde seyrediyor. Peki bugün gram, çeyrek, yarım ve cumhuriyet altını ne kadar? Altın fiyatları neden düştü yeniden yükselir mi?
Altın fiyatları İran-ABD savaşının ne zaman biteceğine dair belirsizlik ve güçlenen dolar endeksi ve tahvil faizlerinin fiyatları baskılaması ile geriledi. Gram altın yüzde 0,4 düşüşle 6540 TL seviyesinde işlem görüyor. İşte çeyrek, yarım ve cumhuriyet altını ne kadar?
Altın fiyatları neden düştü?
Son 6 haftanın en yüksek seviyesinde seyreden dolar endeksi ile son bir yılın en yüksek seviyesine çıkan 10 yıllık ABD tahvil faizleri de altının yönünü etkiledi. Bu durum faiz getirisi olmayan altının elde tutulmasının fırsat maliyetini artırdı.
Dünya petrol ticaretinin yüzde 20'sinin gerçekleştiği Hürmüz Boğazı'nın İran-ABD savaşının başlamasından bu yana kapalı kalması petrol ve nakliyat fiyatlarını yükseltti. Artan enerji fiyatları ise enflasyon korkularına neden oluyor. Uzmanlar ABD Merkez Bankası enflasyon nedeniyle Fed'in faiz indirimi kararını gelecek seneye ötelediğini ifade ediyor. Fed yetkilileri ise olası bir faiz artırımının da sinyallerini veriyor. Faiz getirisi olmayan altın yüksek faiz ortamında cazibesini yitiriyor. İşte 20 Nisan Çarşamba saat 08:50 itibariyle altın fiyatlarında son durum.
Gram altın ne kadar?
Gram altın alış fiyatı 6.555,28 TL
Gram altın satış fiyatı 6.556,10 TL
Çeyrek altın ne kadar?
Çeyrek altın alış fiyatı 10.689,00
Çeyrek altın satış fiyatı 10.777,00 TL
Yarım altın ne kadar?
Yarım altın alış fiyatı 21.373,00 TL
Yarım altın satış fiyatı 21.543,00 TL
Cumhuriyet altını ne kadar?
Cumhuriyet altını alış fiyatı 42.615,00 TL
Cumhuriyet altını satış fiyatı 42.948,00 TL
Ata altın ne kadar?
Ata altın alış fiyatı 43.700,56 TL
Ata altın satış fiyatı 44.800,74 TL
22 ayar bilezik ne kadar?
22 ayar bilezik alış fiyatı 5.966,28 TL
22 ayar bilezik satış fiyatı 6.025,97 TL