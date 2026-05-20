Bağkur emekli maaşı ne zaman yatacak? Bayram ikramiyeleri ve maaşlar ne zaman hesaplara yatacak 2026?

Emekli maaşı ödeme tarihleri, 2026 Kurban Bayramı öncesinde yeniden gündemin ilk sırasına yerleşti. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamında maaş alan milyonlarca emekli, hem maaşların hem de bayram ikramiyelerinin erken yatıp yatmayacağını araştırıyor. Ödeme takvimiyle ilgili detaylar merakla takip ediliyor.
Kurban Bayramı yaklaşırken emeklilerin gözü maaş ve ikramiye ödemelerine çevrildi. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri, 2026 yılı ödeme takvimine göre hesaplarına yatacak tutarları sorguluyor. Bayram öncesi olası erken ödeme ihtimali de gündemde.
SSK EMEKLİLERİ İÇİN İKRAMİYELER VE MAAŞLAR NE ZAMAN YATACAK?
4A SSK kapsamındaki emeklilerin 2026 Mayıs dönemi gelir ve aylıkları ile Kurban Bayramı ikramiyeleri, tahsis numarasına göre farklı günlerde ödenecek.
Ödeme günü 17, 18, 19, 20, 21 ve 22 olan emekliler, ödemelerini mevcut ödeme günlerinde alacak.
Ödeme günü 23 ve 24 olan emeklilerin maaş ve ikramiyeleri 21 Mayıs tarihinde hesaplara yatırılacak. Ödeme günü 25 ve 26 olan emekliler ise ödemelerini 22 Mayıs tarihinde alacak.
BAĞ-KUR EMEKLİLERİ İKRAMİYELERİ VE MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?
4B Bağ-Kur kapsamındaki emekliler için de ödeme tarihleri belli oldu.
Ödeme günü 25 ve 26 olan Bağ-Kur emeklilerinin Mayıs ayı aylıkları ve Kurban Bayramı ikramiyeleri 21 Mayıs tarihinde yatırılacak.
Ödeme günü 27 ve 28 olan Bağ-Kur emeklileri ise ödemelerini 22 Mayıs tarihinde alacak.
EMEKLİ SANDIĞI ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
4C Emekli Sandığı kapsamındaki emeklilerin 2026 Kurban Bayramı ikramiyeleri ise 20 Mayıs tarihinde ödenecek. Böylece emeklilerin bayram öncesi maaş ve ikramiye ödemeleri tamamlanmış olacak.