Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ iş birliğiyle hayata geçirilen kiralık sosyal konut projesi, özellikle yüksek kira fiyatlarının yaşandığı İstanbul'da dar gelirli vatandaşlar için önemli bir nefes borusu olmaya hazırlanıyor. Projenin en dikkat çeken yönü, kira fiyatlarının belirlenme formülü; sistem tamamen bölgedeki rayiç kira bedelinin yarısı, hatta bazı durumlarda yarısının da altında bir model üzerine kuruluyor. Bakan Murat Kurum, İstanbul'da hayata geçirilecek kiralık sosyal konut projesi kapsamında, şehir merkezlerinde inşa edilen 2 bin konutun ağustos ayında vatandaşlara teslim edileceğini açıkladı. İşte TOKİ İstanbul kiralık konut detayları.
TOKİ kiralık konut başvurusu takvimi, 500 bin sosyal konut kura çekilişlerinin yapılmasıyla birlikte merak konusu olmaya devam ediyor. TOKİ öncülüğünde hayata geçirilecek 500 bin sosyal konut projesi kapsamında İstanbul’da 15 bin kiralık sosyal konut yapılması planlanıyor. Yüzyılın Konut Kampanyası çerçevesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyurulan projeyle, artan kira fiyatlarının dengelenmesi ve dar gelirli vatandaşların uygun koşullarda barınma ihtiyacının karşılanması hedefleniyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un verdiği bilgilere göre, Avrupa ve Anadolu Yakası’nda inşa edilecek 1+1 ve 2+1 daireler, piyasa koşullarının yaklaşık yarı bedeli üzerinden kiraya sunulacak. Konutlar ilk aşamada 3 yıllık süreyle kiralanacak. Projenin yönetim, bakım ve işletme süreçleri ise doğrudan TOKİ tarafından yürütülecek. Bu kapsamda vatandaşlar, TOKİ İstanbul kiralık sosyal konut başvurularının ne zaman başlayacağını ve başvuru şartlarının neler olacağını merak ediyor.
TOKİ SOSYAL KONUTLAR NEREDE YAPILIYOR?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 81 ili kapsayan “Yüzyılın Konut Projesi” ile Türkiye tarihinin en büyük sosyal konut adımını hayata geçiriyor. Proje ile vatandaşlar uygun fiyat ve uzun vade imkanıyla ev sahibi olma imkanına kavuşurken ülke genelinde de afet riskine karşı güvenli konutlar inşa edilecek. Aynı proje kapsamında İstanbul’daki fahiş kira artışlarını dengelemek, vatandaşların kiralık konuta uygun fiyatlarla erişimini kolaylaştırmak için TOKİ eliyle ilk kez kiralık sosyal konut uygulaması da hayata geçirilecek.
TOKİ İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE NE KADAR KİRALIK KONUT YAPACAK
TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında İstanbul’da Avrupa ve Anadolu Yakası’nda toplam 100 bin konut yapılacak. Bu konutlara ek olarak 15 bin liralık konut inşa edilecek.
Piyasa rayiç bedelinin altında kiraya verilecek bu konutlardan belirlenen kriterlere uygun vatandaşlar faydalanabilecek. Evler 3 yıl süreyle kiralanacak. Kiralanan konutların yönetimi, bakımı ve denetimi TOKİ tarafından sağlanacak. 3 yılın ardından yeni kira bedeli belirlenecek.
TOKİ KİRALIK KONUTLARI KİME VE NASIL VERİLECEK, KİRALIK KONUTLARA KURA MI ÇEKİLECEK?
Kiralık sosyal konut uygulaması ile birlikte İstanbul’daki fahiş kira artışlarını dengelenmesi ve vatandaşların kiralık konuta uygun fiyatlarla erişimini kolaylaştırılması amaçlanıyor.
TOKİ İstanbul 15 bin kiralık konut kampanyası için önce başvurular alınacak olup hak sahipleri kura ile belirlenecek. Sözleşme yapıldıktan sonra konutlar teslim edilecek. Kira ve aidat takibi yapılacak ve 3 yılın ardından evler bakımları yapılıp tekrar kiralanacak.
TOKİ KİRALIK KONUTLAR NE ZAMAN TESLİM EDİLECEK?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da hayata geçirilecek kiralık sosyal konut projesi kapsamında, şehir merkezlerinde inşa edilen 2 bin konutun ağustos ayında vatandaşlara teslim edileceğini açıkladı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kiralık Sosyal Konut Projesi'ne ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Vatandaşımız evini dönüştürmek istiyor ancak kira desteğiyle uygun ev bulamadığı için dönüşüme giremiyor. Bu durumdaki vatandaşlarımızı kurayla belirleyeceğiz. Örneğin bölgedeki kira bedeli 30 bin liraysa, biz bunun yarısı, belki de yarısının da altında bir bedelle bu evleri kiralayacağız. Çok uygun şartlarda, belirlenen vatandaşlarımız bu evlerde 3 yıl boyunca ikamet edebilecek."
TOKİ KONUT KİRALARI ZAMLANACAK MI?
Kiraların 6 ayda bir memur maaş artışı kat sayısıyla artacağını vurgulayan Kurum, ‘’Bir taraftan da istiyoruz ki İstanbul'da kira fiyatlarını biraz aşağıya çekelim. Memurlarımız, işçilerimiz, emeklilerimiz biraz daha rahat olsun. Fiyat dengelemesini yapmak için arzı arttıracaksınız ki konut fiyatı düşsün. Biz de İstanbul'da arzı arttırmak adına hem 100.000 sosyal konut yapıyoruz hem de 15.000 kiralık konut yapıyoruz. Yani 115.000 çarpı 4 deseniz neredeyse 600 bin İstanbullu kardeşimize bu konutları yapıyoruz şu an. Hatta 1 yıl içinde de bitecekler var. Yenilerine de başlayacağız” dedi.
TOKİ İSTANBUL KİRALIK KONUT BAŞVURULARI BAŞLADI MI?
Bakan Murat Kurum, İstanbul’daki yüksek kira sorununa çözüm üretmek amacıyla yeni bir modelin de hayata geçirildiğini duyurdu. TOKİ eliyle kiralık konut inşasına başlandığını belirten Kurum, şunları kaydetti:
İstanbul’a özel bir kiralık konut projemiz de var. TOKİ eliyle oradaki inşaatlarımıza da başladık. Uygun fiyatlarla evlerimizi kiralayacağız ve bunu da en kısa süre içerisinde hayata geçirmek istiyoruz. Tüm projelerimizin aziz İstanbul için, İstanbullu kardeşlerimiz için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.
TOKİ KİRALIK EV BAŞVURUSUNDAN KİMLER FAYDALANACAK?
Kiralık konutlardan alt gelir grubu faydalanacak. Hiç evi olmayan ve belirlenen gelir seviyesini aşmayanlar başvuru yapacak.
Sosyal konutta olduğu gibi özel kontenjanlar ayrılacak. Memurlar, emekliler, engelliler ve evi dönüşüme girecek vatandaşlar için kontenjan ayrılması planlanıyor.
Kiralık sosyal konut projelerine İstanbul’dan başlanılmasının iki önemli nedeni var: Kira fiyatlarının en çok megakentte artması ve kentsel dönüşüm nedeni ile ihtiyaç duyulan rezerv konutlar. Peki bu evler için planlanan takvim nasıl? Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, geçtiğimiz haftalarda kiralık konut inşaatlarının bir kısmın başladığını, bir kısmının da 2026’da başlayacağını ve bir yılda ilk teslimleri yapmayı planladıklarını söyledi.