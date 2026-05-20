YARIN OKULLAR TATİL Mİ? Kahramanmaraş, Diyarbakır ve Elazığ'da yarın okullar tatil mi olacak? Valilik son dakika açıklamaları

09:4720/05/2026, الأربعاء
Malatya’da meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depremin ardından kentte gözler okullarla ilgili yapılacak açıklamalara çevrildi. AFAD verilerine göre Battalgazi merkezli sarsıntının ardından öğrenciler ve veliler “Okullar tatil edildi mi?” sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, Kahramanmaraş, Diyarbakır ve Elazığ'da yarın okullar tatil mi olacak? Valilik son dakika açıklamaları

"Kahramanmaraş, Diyarbakır ve Elazığ'da yarın okullar tatil mi olacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. AFAD’ın açıkladığı 5.6 büyüklüğündeki Malatya depremi sonrası eğitimle ilgili gelişmeler merak konusu oldu. Sabah saatlerinde yaşanan sarsıntının ardından çok sayıda veli ve öğrenci okullarda eğitime ara verilip verilmeyeceğini araştırıyor.

KAHRAMANMARAŞ, DİYARBAKIR VE ELAZIĞ'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Malatya'da yaşanan deprem sonrasında okullarla ilgili henüz bir karar alınmadı. Konuya ilişkin gelişme olursa haberimize ekleyeceğiz. Yerin 7 kilometre derinliğinde olan deprem, Malatya’nın yanı sıra çevre iller Adıyaman, Elazığ, Erzincan, Kahramanmaraş ve Sivas’ta da hissedildi.

MALATYA'DA DEPREM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Malatya’nın Battalgazi ilçesinde 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 09.00’de kaydedilen depremin yerin 7.03 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtildi.

ÇEVRE İLLERDE DE HİSSEDİLDİ

AFAD verilerine göre depremin merkez üssü Battalgazi olarak açıklanırken, sarsıntının Diyarbakır, Gaziantep, Kahramanmaraş, Hatay, Elazığ, Osmaniye, Kayseri, Bingöl, Erzincan ve Adana gibi çevre illerde de hissedildi. 

Kandilli Rasathanesi ise depremin derinliğini 4.4 kilometre olarak ölçtü. 

Depremin ardından vatandaşlar kısa süreli panik yaşarken birçok kişi evlerinden dışarı çıktı. Okullardaki öğrenciler tahliye edildi.

