Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı 26 Nisan’da yapıldı. MEB tarafından gerçekleştirilen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS), her yıl milyonlarca öğrenci ve velinin heyecanla beklediği süreçlerin başında geliyor. Sınavın ardından gözler doğrudan ilan edilecek sonuçlara çevrildi. Bursluluk sınavı sonuçları henüz açıklanmadı. Peki 2026 MEB İOKBS sonuçları ne zaman açıklanacak? Bursluluk sınav sonuçları nereden ve nasıl öğrenilir?
İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı, 26 Nisan 2026 tarihinde gerçekleşti. Sınav 5, 6, 7 ve 8. sınıflar ile hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıf seviyelerinde toplam 971 bin 786 öğrencinin katılımıyla 879 yurt içi ve 3 yurt dışı sınav merkezinde, 3 bin 602 okul ve 53 bin 445 salonda yapıldı.
İOKBS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANDI MI?
MEB bursluluk sınav sonuçları 1 Haziran 2026 tarihinde www.meb.gov.tr adresinden ilan edilecek. Velilerin talep etmesi halinde okul müdürlükleri, sınav sonuç belgesini elektronik ortamdan alarak mühür ve imza ile onayladıktan sonra öğrenciye veya veliye imza karşılığı teslim edecek.
MEB İOKBS BURSLULUK SINAV SONUÇLARI NEREDEN VE NASIL ÖĞRENİLECEK?
Adaylar, İOKBS bursluluk sınav sonuçlarını e-Okul veya www.meb.gov.tr internet adresinden TC kimlik numarası, doğum tarihi ve sayfada verilen güvenlik kodunu girerek öğrenebilecek.
Sınav sonuç ekranında adayların ilgili derslerden doğru-yanlış cevap sayıları ve toplam puanları yer alacak.
İOKBS PUANI NASIL HESAPLANACAK?
Sınava katılan öğrencilerin İOKBS puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre hesaplanacaktır.
a. Her öğrencinin cevap kâğıdı, optik okuyucu ile okutulur.
b. İOKBS’de soru sorulan derslere ait testlerin her biri için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.
c. Her test için yanlış cevap sayısının üçte biri, doğru cevap sayısından çıkarılarak geçerli cevaplara karşılık gelen ham puanlar bulunur. Böylece her öğrenci için dört ayrı ham puan hesaplanır.
ç. Tüm öğrencilerin ham puanları toplamı, sınava giren öğrenci sayısına bölünerek her bir testin ortalaması bulunur.
d. Ham puanlar, test ortalamaları ile sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak her testin standart sapması hesaplanır.
e. Öğrencilerin her bir teste ait Standart Puanı (SP); o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm öğrencilerin ham puanlarının ortalamasını 50’ye, standart sapmasını 10’a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.
f. Her test için hesaplanan standart puanlar, aşağıdaki tabloda verilen katsayılar ile çarpılarak her bir testin ağırlıklı standart puanları bulunur.
g. Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) bulunur.
ğ. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.
h. Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır.
ı. Sınava girdiği hâlde, cevap kâğıdına işaretleme yapmayan öğrencilerin sınavları değerlendirmeye alınmayacaktır.