Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde faaliyetlerini yürüten Açık Öğretim Okullarının 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı 3.dönem kayıt yenileme işlemleri başladı. Açık öğretim ortaokulu ve liselerinde kayıtlı öğrencilerden öğrencilik durumu aktif, kayıt yenilememiş ve beklemeli olanlar 15 Mayıs 2026 tarihinden 08 Haziran 2026 tarihi mesai bitimine kadar kayıt yenileme işlemlerini yapabilecek. Kayıt yenileme işlemi için öğrenciler, 750 TL kayıt yenileme ücreti ödeyecek. MEB AÖL 3. dönem sınav sonuçları 7 Ağustos 2026 tarihinde açıklanacak. Peki Açık Öğretim Lisesi AÖL 3. dönem sınavları ne zaman yapılacak? İşte AÖL yeni kayıt ve kayıt yenileme ile sınav tarihleri.
2025-2026 eğitim öğretim yılı Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 3. dönem kayıt yenileme ve sınav tarihleri netleşti. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan kılavuza göre, Açık Öğretim Okullarının 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı 3. dönem AÖL kayıt yenileme işlemleri başladı.
AÖL 3. DÖNEM YENİ KAYIT VE KAYIT YENİLEME NE ZAMAN YAPILACAK?
Açık Öğretim Ortaokulunda kayıtlı öğrencilerden öğrencilik durumu aktif, kayıt yenilememiş ve beklemeli olanlar 15 Mayıs 2026 tarihinden 08 Haziran 2026 tarihi mesai bitimine kadar kayıt yenileme işlemlerini yapabilecektir. Açık öğretim liselerinde kayıtlı öğrencilerden öğrencilik durumu aktif, kayıt yenilememiş ve beklemeli olanlardan 07/09/2008 ve öncesinde doğanlar 15 Mayıs 2026 tarihinden 08 Haziran 2026 tarihi mesai bitimine kadar kayıt yenileme işlemlerini yapabilecek.
AÖL 3. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?
Açık Öğretim Lisesi 2025-2026 eğitim öğretim yılı 3. dönem yüz yüze sınavları, 18-19 Temmuz 2026 tarihlerinde basılı evrakla okullarda gerçekleştirilecek. e-Sınav randevusu alan öğrenciler ise sınavlarını 01 Temmuz – 03 Ağustos 2026 tarihleri arasında e-Sınav merkezlerinde yapabilecek.
AÖL 3. DÖNEM KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?
Açık Öğretim Lisesi 3. dönem kayıt yenileme işlemleri 8 Haziran tarihinde sona erecektir.
Kayıt yenileme işlemleri, sistem tarafından otomatik olarak yapılmayan ya da işlemini bireysel olarak gerçekleştirmek isteyen öğrenciler tarafından halk eğitimi merkezi müdürlüklerine başvurarak tamamlanabilecektir. Yeni dönemde ise kayıt yenileme süreci öğrenciler tarafından doğrudan yapılacaktır.
AÖL’e kayıtlı öğrenciler, 2025-3 döneminden itibaren Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden “öğrenci girişi” sayfasına giriş yaparak kayıt yenileme işlemlerini kendileri gerçekleştirebilecektir.
Kayıt ücretini yatıran öğrenciler, https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresindeki “Öğrenci Giriş Ekranı” üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle ya da e-Devlet giriş seçeneğini kullanarak sisteme erişim sağlayabilir. Giriş yaptıktan sonra ise “Kayıt Yenileme/Ders Seçimi” menüsü altındaki “Kayıt Yenileme Öğrenci” bölümünden işlemlerini tamamlayabilirler.
AÖL KAYIT YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?
Kayıt yenileme işlemi için öğrenciler, 750 (yedi yüz elli) TL kayıt yenileme ücretini MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi hesabına https://odeme.meb.gov.tr adresinden tüm bankaların kredi kartı veya T.C. Ziraat Bankası AŞ, Türkiye Vakıflar Bankası TAO ve Türkiye Halk Bankası AŞ'nin ATM, mobil bankacılık ya da internet bankacılığı hizmetleri üzerinden yatıracaktır.
AÖL 3. DÖNEM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
MEB AÖL 3. dönem sınav sonuçları 07 Ağustos 2026 tarihinde açıklanacaktır.