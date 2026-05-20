Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
MSÜ tercih sonuçları sorgulama 2026! MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olur?

MSÜ tercih sonuçları sorgulama 2026! MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olur?

14:5420/05/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber

Milli Savunma Üniversitesi tercih sonuçları için geri sayım başladı. MSB tarafından yayımlanan takvime göre 24 Nisan’da sona eren 2026 MSÜ tercih işlemlerinin ardından gözler sonuç ekranına çevrildi. Adaylar şimdi tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihi ve sorgulama ekranını araştırıyor.

2026 MSÜ tercih sürecinin tamamlanmasının ardından binlerce aday sonuçların açıklanmasını beklemeye başladı. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yürütülen yerleştirme sürecinde adayların sınav puanı, tercih sıralaması ve kontenjan durumu dikkate alınacak. Sonuçların erişime açılacağı tarih merak konusu oldu.

MSÜ TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

MSÜ tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. Ancak geçtiğimiz yıllardaki takvime bakıldığında, 2025 yılında tercih süreci 24 Mart’ta başlamış ve 21 Nisan’da sona ermişti. Tercih sonuçları ise 24 Haziran 2025 tarihinde ilan edilmişti. Bu doğrultuda, 2026 MSÜ tercih sonuçlarının da haziran ayı içerisinde açıklanması bekleniyor.

MSÜ TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar, sonuçlara T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifreleriyle, Milli Savunma Bakanlığı’nın resmi personel temin adresi olan https://personeltemin.msb.gov.tr üzerinden erişebilecek.

#MSÜ
#msü tercih
#MSÜ tercih sonuçları
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Yaz tatili için geri sayım başladı: Karneler hangi gün verilecek? İşte 2026 tatil takvimi