MSÜ tercih sonuçları sorgulama 2026! MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olur?

Milli Savunma Üniversitesi tercih sonuçları için geri sayım başladı. MSB tarafından yayımlanan takvime göre 24 Nisan’da sona eren 2026 MSÜ tercih işlemlerinin ardından gözler sonuç ekranına çevrildi. Adaylar şimdi tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihi ve sorgulama ekranını araştırıyor.
2026 MSÜ tercih sürecinin tamamlanmasının ardından binlerce aday sonuçların açıklanmasını beklemeye başladı. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yürütülen yerleştirme sürecinde adayların sınav puanı, tercih sıralaması ve kontenjan durumu dikkate alınacak. Sonuçların erişime açılacağı tarih merak konusu oldu.
MSÜ TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
MSÜ tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. Ancak geçtiğimiz yıllardaki takvime bakıldığında, 2025 yılında tercih süreci 24 Mart’ta başlamış ve 21 Nisan’da sona ermişti. Tercih sonuçları ise 24 Haziran 2025 tarihinde ilan edilmişti. Bu doğrultuda, 2026 MSÜ tercih sonuçlarının da haziran ayı içerisinde açıklanması bekleniyor.
MSÜ TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Adaylar, sonuçlara T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifreleriyle, Milli Savunma Bakanlığı’nın resmi personel temin adresi olan https://personeltemin.msb.gov.tr üzerinden erişebilecek.