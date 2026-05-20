TRT 1 TABİİ CANLI İZLE 20 MAYIS: UEFA kupa finali maçı şifresiz canlı yayını izle

Avrupa Ligi finali İstanbul’da oynanacak





UEFA Avrupa Ligi finalinde Almanya temsilcisi Freiburg ile İngiltere ekibi Aston Villa, bu akşam İstanbul’da karşı karşıya gelecek. Anahtar kelime olan UEFA Avrupa Ligi finali kapsamında oynanacak mücadele, Beşiktaş Park’ta saat 22.00’de başlayacak.





Karşılaşma, TRT 1 ekranlarından ve TRT’nin dijital platformu tabii üzerinden canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.





Final mücadelesini Fransız hakem François Letexier yönetecek. Yardımcılıklarını Cyril Mugnier ile Mehdi Rahmouni yapacak. Video yardımcı hakem (VAR) görevini Jerome Brisard üstlenecek. Dördüncü hakem olarak ise İspanyol Alejandro Hernandez görev alacak.