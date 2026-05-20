TRT 1 TABİİ CANLI İZLE 20 MAYIS: UEFA kupa finali maçı şifresiz canlı yayını izle

TRT 1 canlı yayınında bu akşam UEFA Avrupa Ligi final heyecanı yaşanacak. Futbol dünyasının kilitlendiği Freiburg - Aston Villa kupa final maçı saat 22.00'da başlayacak. Beşiktaş Park'ta oynanacak dev final TRT 1 ve dijital platform tabii üzerinden şifresiz canlı olarak ekranlara gelecek. Şampiyonun belli olacağı heyecan dolu karşılaşmayı izlemek ve maçın kritik anlarını yakından takip etmek için sayfamızdaki resmi TRT 1 canlı yayın izleme linkini kullanmanız yeterli. İşte Freiburg - Aston Villa UEFA Avrupa Ligi final maçı yayın bilgileri ve iki takımdan istatistikler.
Avrupa Ligi finali İstanbul’da oynanacak
Final mücadelesini Fransız hakem François Letexier yönetecek. Yardımcılıklarını Cyril Mugnier ile Mehdi Rahmouni yapacak. Video yardımcı hakem (VAR) görevini Jerome Brisard üstlenecek. Dördüncü hakem olarak ise İspanyol Alejandro Hernandez görev alacak.
İki takım da ilk Avrupa Ligi kupasının peşinde
Freiburg ve Aston Villa, UEFA Avrupa Ligi finalinde ilk kez mücadele edecek.
İngiliz temsilcisi Aston Villa, Avrupa kupalarında daha önce iki kez şampiyonluk yaşadı. Birmingham ekibi:
1981-82 sezonunda Şampiyon Kulüpler Kupası finalinde Bayern Münih’i 1-0 mağlup etti.
1982 UEFA Süper Kupa finalinde Barcelona’yı 3-1 yenerek ikinci Avrupa kupasını kazandı.
Alman temsilcisi Freiburg ise tarihinde ilk kez Avrupa kupalarında final maçına çıkacak.
Freiburg - Aston Villa final maçı TRT 1 ve tabii'de
Unai Emery 5. Avrupa Ligi şampiyonluğunu hedefliyor
Aston Villa Teknik Direktörü Unai Emery, UEFA Avrupa Ligi tarihinde en fazla şampiyonluk yaşayan teknik direktör unvanını geliştirmek için sahaya çıkacak.
54 yaşındaki İspanyol teknik adam:
Sevilla ile 2014, 2015 ve 2016 yıllarında,
Villarreal ile ise 2021’de
UEFA Avrupa Ligi kupasını kazandı.
Emery, 2019 yılında Arsenal’in başında çıktığı finalde ise mağlubiyet yaşamıştı.
Freiburg Teknik Direktörü Julian Schuster ise teknik adamlık kariyerindeki ilk Avrupa finaline çıkacak.
Muhtemel 11'ler
Freiburg: Atubolu, Kübler, Ginter, Lienhart, Treu, Eggestein, Manzambi, Höler, Beste, Grifo, Matanovic.
Aston Villa: Martinez, Cash, Konsa, Torres, Digne, Lindelöf, Tielemans, Rogers, Mcginn, Buendia, Watkins.