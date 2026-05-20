Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Askerlik yerleri için tarih netleşti: İşte açıklanacağı gün

Askerlik yerleri için tarih netleşti: İşte açıklanacağı gün

22:2320/05/2026, Çarşamba
G: 20/05/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber

Ağustos 2026 askerlik yerleri için geri sayım sürerken, Milli Savunma Bakanlığı tarafından açıklanacak sınıflandırma sonuçlarının tarihi netleşti. Yedek subay, yedek astsubay ve er statüsündeki yükümlüler, askerlik yerlerini e-Devlet sistemi üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle sorgulayabilecek. “Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?”, “MSB sınıflandırma sonuçları belli oldu mu?” ve “e-Devlet askerlik yeri sorgulama ekranı nasıl açılır?” soruları yeniden gündeme gelirken, 2026 Ağustos celbi sevk tarihleri de paylaşıldı.

Ağustos 2026 celbi kapsamında askerlik yerleri için beklenen tarih netleşti. Milli Savunma Bakanlığı’na göre sınıflandırma sonuçları 30 Temmuz 2026’da e-Devlet üzerinden erişime açılacak.


Ağustos 2026 askerlik yerleri için tarih açıklandı


Ağustos 2026 askerlik yerleri için bekleyiş sürerken, Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü tarafından celp ve sevk dönemlerine ilişkin takvim paylaşıldı. Açıklamaya göre yedek subay, yedek astsubay ve er statüsündeki yükümlülerin sınıflandırma sonuçları 30 Temmuz 2026 tarihinde e-Devlet sistemi üzerinden duyurulacak.


Askerlik yerleri, T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresiyle sorgulanabilecek. Sonuçların açıklanmasının ardından yükümlüler sevk belgelerine de sistem üzerinden erişebilecek.



Askerlik yerleri nasıl sorgulanacak?


Ağustos 2026 askerlik yerleri sorgulama işlemleri, e-Devlet sistemi üzerinden gerçekleştirilecek. Sisteme giriş yapmak isteyen yükümlüler, PTT şubelerinden aldıkları şifre ile erişim sağlayabilecek.


Yükümlüler, e-Devlet’e giriş yaptıktan sonra ilgili askerlik hizmet ekranı üzerinden sınıflandırma ve sevk bilgilerini görüntüleyebilecek.


ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA EKRANI


MSB’den bakaya uyarısı


Milli Savunma Bakanlığı açıklamasında, sınıflandırılan yükümlülerin yeniden sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacağı belirtildi.


Ayrıca açıklamada şu ifadeler yer aldı:


Daha önce yedek subay veya yedek astsubay adaylığına ayrılan yükümlülerden,

Tabi oldukları celp ve sevk döneminde,

7179 sayılı Askeralma Kanunu’nda belirtilen mazeretleri olmaksızın bakaya kalanların,

Er statüsünde askere sevk edileceği bildirildi.


2026 Ağustos celbi sevk tarihleri


Milli Savunma Bakanlığı’nın açıkladığı takvime göre sevk tarihleri şöyle:


  • Yedek subay/astsubay adayları ile erlerin 1’inci grup sevki: 6 Ağustos 2026
  • Erlerin 2’nci grup sevki: 3 Eylül 2026
  • Erlerin 3’üncü grup sevki: 1 Ekim 2026


Sonuçların açıklanmasının ardından yükümlülerin sevk belgeleri ve teslim süreçlerine ilişkin detayların da e-Devlet üzerinden paylaşılması bekleniyor.


#askerlik yerleri
#ağustos 2026
#milli savunma bakanlığı
#msb
#sınıflandırma sonuçları
#e-devlet
#yedek subay
#yedek astsubay
#askerlik yeri sorgulama
#askerlik
#zorunlu askerlik
#sevk tarihleri
#celp
#Ağustos celp dönemi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Yaz tatili için geri sayım başladı: Karneler hangi gün verilecek? İşte 2026 tatil takvimi