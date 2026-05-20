Ağustos 2026 askerlik yerleri için geri sayım sürerken, Milli Savunma Bakanlığı tarafından açıklanacak sınıflandırma sonuçlarının tarihi netleşti. Yedek subay, yedek astsubay ve er statüsündeki yükümlüler, askerlik yerlerini e-Devlet sistemi üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle sorgulayabilecek. “Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?”, “MSB sınıflandırma sonuçları belli oldu mu?” ve “e-Devlet askerlik yeri sorgulama ekranı nasıl açılır?” soruları yeniden gündeme gelirken, 2026 Ağustos celbi sevk tarihleri de paylaşıldı.

Ağustos 2026 celbi kapsamında askerlik yerleri için beklenen tarih netleşti. Milli Savunma Bakanlığı'na göre sınıflandırma sonuçları 30 Temmuz 2026'da e-Devlet üzerinden erişime açılacak.

Askerlik yerleri, T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresiyle sorgulanabilecek. Sonuçların açıklanmasının ardından yükümlüler sevk belgelerine de sistem üzerinden erişebilecek.



Askerlik yerleri nasıl sorgulanacak?

Ağustos 2026 askerlik yerleri sorgulama işlemleri, e-Devlet sistemi üzerinden gerçekleştirilecek. Sisteme giriş yapmak isteyen yükümlüler, PTT şubelerinden aldıkları şifre ile erişim sağlayabilecek.

Yükümlüler, e-Devlet’e giriş yaptıktan sonra ilgili askerlik hizmet ekranı üzerinden sınıflandırma ve sevk bilgilerini görüntüleyebilecek.

ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA EKRANI



MSB'den bakaya uyarısı

Milli Savunma Bakanlığı açıklamasında, sınıflandırılan yükümlülerin yeniden sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacağı belirtildi.

Ayrıca açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Daha önce yedek subay veya yedek astsubay adaylığına ayrılan yükümlülerden, Tabi oldukları celp ve sevk döneminde, 7179 sayılı Askeralma Kanunu’nda belirtilen mazeretleri olmaksızın bakaya kalanların, Er statüsünde askere sevk edileceği bildirildi.

2026 Ağustos celbi sevk tarihleri

Milli Savunma Bakanlığı’nın açıkladığı takvime göre sevk tarihleri şöyle:

Yedek subay/astsubay adayları ile erlerin 1’inci grup sevki: 6 Ağustos 2026

Erlerin 2’nci grup sevki: 3 Eylül 2026

Erlerin 3’üncü grup sevki: 1 Ekim 2026

Sonuçların açıklanmasının ardından yükümlülerin sevk belgeleri ve teslim süreçlerine ilişkin detayların da e-Devlet üzerinden paylaşılması bekleniyor.

