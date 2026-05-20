İŞKUR 5 bin 355 personel alımı ilanı: Güvenlik ve temizlik personeli alımı başvuruları ne zaman, şartları neler? İşte personel alımı yapılacak kadrolar

23:25 20/05/2026
İŞKUR tarafından yayımlanan güncel iş ilanlarına göre Türkiye genelinde toplam 5 bin 355 personel alımı yapılacağı açıklandı. KPSS şartı aranmayan alımlarda özellikle güvenlik görevlisi, silahlı ve silahsız özel güvenlik ile temizlik personeli kadroları dikkat çekerken, bazı ilanlarda en az ilkokul mezunu olmak yeterli sayıldı. Başvuruların İŞKUR sistemi üzerinden alınmaya başlandığı belirtilirken, adaylardan T.C. vatandaşı olmaları, İŞKUR’a kayıtlı bulunmaları ve görevi yapmaya engel sağlık sorununun olmaması şartları istendi.

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden yayımlanan ilanlarla Türkiye genelinde toplam 5 bin 355 personel alımı yapılacağı duyuruldu. KPSS şartı aranmayan ilanlarda güvenlik görevlisi ve temizlik personeli kadroları öne çıktı.


İŞKUR’da KPSS şartsız personel alımı yapılacak


Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından yayımlanan güncel ilanlara göre, Türkiye genelinde özel sektörde istihdam edilmek üzere toplam 5 bin 355 personel alımı yapılacak. İlanlarda KPSS şartı aranmazken, bazı kadrolar için en az ilkokul mezunu olmak yeterli görüldü.


Başvuruların İŞKUR sistemi üzerinden alınmaya başlandığı bildirildi. İlanların farklı şehirlerde geçerli olduğu belirtildi.



Güvenlik görevlisi kadroları öne çıktı


İŞKUR üzerinden yayımlanan ilanlarda toplam 1.289 güvenlik görevlisi alımı yapılacağı açıklandı.


Kadrolar şu şekilde sıralandı:


  • 722 güvenlik görevlisi
  • 461 silahsız özel güvenlik görevlisi
  • 106 silahlı özel güvenlik görevlisi


Güvenlik kadrolarına başvuru yapacak adaylardan geçerli özel güvenlik kimlik kartına sahip olmaları ve vardiyalı çalışma sistemine uyum sağlamaları isteniyor.



En yüksek kontenjan temizlik personelinde


İlanlarda en yüksek kontenjanın temizlik personeli kadrolarına ayrıldığı görüldü. Toplam 4 bin 66 kişilik alım yapılacağı duyuruldu.


Açılan kadrolar şöyle:


  • 3 bin 690 temizlik görevlisi
  • 359 beden işçisi (temizlik)
  • 17 hastane temizlik görevlisi



Başvuru şartları açıklandı


İŞKUR ilanlarında yer alan başvuru şartları arasında şu kriterler bulunuyor:


  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
  • İŞKUR’a kayıtlı olmak
  • Görevi yapmaya engel sağlık sorununun bulunmaması
  • Kadroya göre belirlenen özel şartları taşımak


Bazı ilanlarda mezuniyet şartının en az ilkokul düzeyinde tutulduğu belirtildi.



Başvurular İŞKUR üzerinden yapılacak


Personel alımına ilişkin başvuruların, İŞKUR’un resmi ilan sistemi üzerinden gerçekleştirileceği bildirildi. Adayların başvuru yapmadan önce ilanlardaki şehir, çalışma şartları ve kadroya özel kriterleri incelemesi gerekiyor.


