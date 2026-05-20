İŞKUR 5 bin 355 personel alımı ilanı: Güvenlik ve temizlik personeli alımı başvuruları ne zaman, şartları neler? İşte personel alımı yapılacak kadrolar

İŞKUR tarafından yayımlanan güncel iş ilanlarına göre Türkiye genelinde toplam 5 bin 355 personel alımı yapılacağı açıklandı. KPSS şartı aranmayan alımlarda özellikle güvenlik görevlisi, silahlı ve silahsız özel güvenlik ile temizlik personeli kadroları dikkat çekerken, bazı ilanlarda en az ilkokul mezunu olmak yeterli sayıldı. Başvuruların İŞKUR sistemi üzerinden alınmaya başlandığı belirtilirken, adaylardan T.C. vatandaşı olmaları, İŞKUR’a kayıtlı bulunmaları ve görevi yapmaya engel sağlık sorununun olmaması şartları istendi.

İŞKUR’da KPSS şartsız personel alımı yapılacak

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından yayımlanan güncel ilanlara göre, Türkiye genelinde özel sektörde istihdam edilmek üzere toplam 5 bin 355 personel alımı yapılacak. İlanlarda KPSS şartı aranmazken, bazı kadrolar için en az ilkokul mezunu olmak yeterli görüldü.

Başvuruların İŞKUR sistemi üzerinden alınmaya başlandığı bildirildi. İlanların farklı şehirlerde geçerli olduğu belirtildi.



Güvenlik görevlisi kadroları öne çıktı

İŞKUR üzerinden yayımlanan ilanlarda toplam 1.289 güvenlik görevlisi alımı yapılacağı açıklandı.

Kadrolar şu şekilde sıralandı:

722 güvenlik görevlisi

461 silahsız özel güvenlik görevlisi

106 silahlı özel güvenlik görevlisi

Güvenlik kadrolarına başvuru yapacak adaylardan geçerli özel güvenlik kimlik kartına sahip olmaları ve vardiyalı çalışma sistemine uyum sağlamaları isteniyor.



En yüksek kontenjan temizlik personelinde

İlanlarda en yüksek kontenjanın temizlik personeli kadrolarına ayrıldığı görüldü. Toplam 4 bin 66 kişilik alım yapılacağı duyuruldu.

Açılan kadrolar şöyle:

3 bin 690 temizlik görevlisi

359 beden işçisi (temizlik)

17 hastane temizlik görevlisi



Başvuru şartları açıklandı

İŞKUR ilanlarında yer alan başvuru şartları arasında şu kriterler bulunuyor:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

İŞKUR’a kayıtlı olmak

Görevi yapmaya engel sağlık sorununun bulunmaması

Kadroya göre belirlenen özel şartları taşımak

Bazı ilanlarda mezuniyet şartının en az ilkokul düzeyinde tutulduğu belirtildi.

