Altın fiyatları, yükselen ABD tahvilleri faizleri ile oluşan enflasyon baskısı nedeniyle sınırlı da olsa düşüş kaydetti. Spot altın sabah yüzde 0,1 düşüşle 4540 dolardan işlem görüyor. Fed yetkilileri de enflasyonun seyrine göre faiz artırımının da gündeme alınabileceğinin sinyalini veriyor. Bu durumun altın fiyatlarını etkileyebileceği belirtiliyor. İşte 21 Mayıs Perşembe gram, çeyrek, yarım, cumhuriyet altın fiyatları.
Küresel piyasalarda yaşanan jeopolitik hareketlilik ve merkez bankalarının para politikası kararları doğrultusunda şekillenen altın piyasası, 21 Mayıs 2026 Perşembe gününe yeni dalgalanmalarla başladı. Altın fiyatları yükselen ABD tahvilleri faizleri ile oluşan enflasyon baskısı nedeniyle sınırlı düşüş kaydetti. Fed'in son toplantı tutanaklarında yer alan şahin tonlu mesajlar ve sıkı para politikası duruşunun korunacağına yönelik sinyaller, güvenli liman olarak görülen değerli metale olan talebi kısa vadede baskıladı. Yatırımcıların kâr satışları ve alternatif getiri arayışları da bu gevşemeyi desteklerken, analistler jeopolitik risklerin masada kalmaya devam etmesi sebebiyle altındaki bu geri çekilmenin kalıcı bir trendden ziyade sınırlı bir yön arayışı olduğunu belirtiyor.
21 Mayıs 2026 Perşembe saat 08:50 itibariyle altın fiyatları şöyle:
Gram altın fiyatı
Alış: 6.653,00 TL
Satış: 6.653,91 TL
Çeyrek altın fiyatı
Alış: 10.803,00 TL
Satış: 10.886,00 TL
Cumhuriyet altın fiyatı
Alış: 43.079,00 TL
Satış: 43.390,00 TL
Yarım altın fiyatı
Alış: 21.539,00 TL
Satış: 21.701,00 TL
Altın fiyatları yükselir mi düşer mi, uzmanlar ne diyor?
Uzmanlar ABD Merkez Bankası Fed'in ise enflasyon baskısı nedeniyle bu yıl beklenen faiz indiriminin gelecek yıla ötelenebileceğini konuşuyor. Fed yetkilileri de enflasyonun seyrine göre faiz artırımının da gündeme alınabileceğinin sinyalini veriyor. Bu durumun altın fiyatlarını etkileyebileceği belirtiliyor.
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 6 milyon 595 bin liraya indi. Altın piyasasında en düşük 6 milyon 566 bin 600 lira, en yüksek 6 milyon 716 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 1,6 düşüşle 6 milyon 595 bin lira oldu.
Standart altının kilogram fiyatı pazartesi gününü 6 milyon 702 bin 400 liradan tamamlamıştı.
KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 13 milyar 728 milyon 128 bin 499,43 lira, işlem miktarı ise 2 bin 89,50 kilogram oldu.
Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 13 milyar 997 milyon 295 bin 915,51 lira olarak gerçekleşti.
Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, NMGlobal Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler, INTL HRM Kıymetli Madenler ile Dünya Katılım Bankası olarak sıralandı.