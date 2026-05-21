İSKİ baraj doluluk oranı 21 Mayıs son durum 2026! İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu, doldu mu?

İstanbul’da etkili olan yağışların ardından baraj doluluk oranları yeniden gündeme geldi. Kış aylarında yaşanan kuraklık endişesi sonrası ilkbaharda etkisini artıran sağanak yağışlar, megakentin su kaynaklarına olumlu yansıdı. İSKİ’nin 20 Mayıs 2026 tarihli verilerine göre İstanbul barajlarındaki doluluk oranı yüzde 70 seviyesinin üzerindeki seyrini sürdürüyor.
İstanbul’da baraj doluluk oranları son yağışların ardından yeniden yükselişe geçti. Özellikle ilkbahar yağışlarının etkisiyle su seviyelerinde artış yaşanırken, İSKİ’nin yayımladığı güncel veriler vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Barajlardaki son durum 20 Mayıs 2026 verileriyle netleşti.
İstanbul Baraj Doluluk Oranı Yüzde Kaç Oldu?
İSKİ’nin 20 Mayıs 2026 tarihli resmi raporuna göre, İstanbul’a su sağlayan 10 ana barajın genel ortalama doluluk oranı yüzde 71,38 olarak kayıtlara geçti.
İSKİ BARAJ DOLULUK ORANLARI
Baraj Adı Baraj Kapasitesi (m3) Doluluk Oranı (%) Açıklama
Omerli 244540000 95.12 -
Darlik 102463000 92.03 -
Elmali 9600000 95.73 -
Terkos 195974000 59.43 -
Alibey 34143000 65.7 -
BCekmece 129892000 55.02 -
Sazlidere 88730000 44.32 -
Istrancalar 6231000 33.34 -
Kazandere 21096000 56.42 -
Pabucdere 35222000 55.95 -
BARAJLARDA SON DURUM
Yıl başında (12 Ocak döneminde) yüzde 22,01 seviyelerine kadar gerileyen su miktarı, özellikle mart ve nisan aylarındaki etkili yağışlar sayesinde bu noktaya ulaşarak yaz ayları öncesinde rahat bir nefes aldırdı.
Güncel veriler incelendiğinde, İstanbul'un su depoları arasındaki doluluk makasının iyice açıldığı görülüyor. En yüksek doluluk oranına Elmalı Barajı ulaşırken, en düşük su miktarı Istrancalar’da kaydedildi.