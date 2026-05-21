TOKİ Hatay Antakya konut belirleme kurası sonuçları isim listesi sorgulama ekranı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 250.000 Sosyal Konut Projesi kapsamında başvuru toplanan Hatay Antakya 1100/250.000 Sosyal Konut Projesi’nde konutu belirlenemeyen 320 asil hak sahibi, 50 yedek hak sahibi için; Antakya 6. Bölge 12. Etap 688 Konut Projesi’nde inşa ettirilen TOKİ stoğundaki 482 adet konut için konut belirleme kurası gerçekleştirildi. İşte kura sonuçları isim listesi.
Konut belirleme kurasından sonra Gayrimenkul Satış Sözleşmesi hak sahipleri tarafından, 01 Haziran 2026 - 19 Haziran 2026 tarihleri arasında T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ülke genelindeki tüm şubelerinde imzalanacaktır.
Hak sahiplerine konutlar, başvuru bedeli düşüldükten sonra kalan tutar; %10 peşinat bedeli için 240 ay vade ile taksitlendirilecek olup, peşinat sözleşme imzalama aşamasında tahsil edilecektir.
Hak sahiplerinin konutlarına ait kalan borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki memur Memur Maaş Artış Oranı’na göre artırılacaktır. Taksit ödemeleri, sözleşme tarihini takip eden ay itibariyle başlatılacaktır. İlk dönemsel artış tarihi, Ocak 2027 tarihinden itibaren başlatılacaktır.