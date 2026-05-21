Bugün kimin maçı var, bu akşam hangi maçlar oynanacak, maç saat kaçta, hangi kanalda? İşte 21 Mayıs Perşembe programı

10:4521/05/2026
Futbol dünyasında heyecan dolu bir gün yaşanırken, ekran başındaki sporseverleri hem Avrupa'de hem de Asya'da kritik mücadeleler bekliyor. Bugünün dikkat çeken karşılaşmalarında, Almanya Bundesliga'da kalma mücadelesi veren Wolfsburg, Play-Out ilk maçında taraftarı önünde SC Paderborn'u ağırlayarak kritik bir virajı dönmeye çalışacak; Asya ana karasında ise Cristiano Ronaldo'lu Al Nassr, Suudi Arabistan Profesyonel Ligi'nde Damac karşısında galibiyet arayacak. Ancak futbolseverlerin soluksuz izleyeceği bu program sadece bugünkü maçlarla sınırlı kalmayacak. Yarın futbolun kalbi Türkiye'de atacak ve Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor ile Konyaspor, dev kupayı müzelerine götürebilmek adına kıran kırana bir şampiyonluk mücadelesi verecek. İşte bugün ve yarın oynanacak maçlara ilişkin program.

Bugün kimin maçı var, maç saat kaçta, hangi kanalda?

15:30 Shakhtar Donetsk - Kolos Ukrayna Premier Ligi

21:00 Al Nassr - Damac Suudi Arabistan Pro Lig TRT Spor

21:00 Al Fayhaa - Al Hilal Suudi Arabistan Pro Lig S Sport Plus

21:30 Wolfsburg - Paderborn Almanya Bundesliga Play-Out S Sport Plus

22:00 Partick Thistle - St.Mirren İskoçya Premier Lig Final S Sport Plus

22 Cuma yarın hangi maçlar var?

20:45 Trabzonspor - Konyaspor Ziraat Türkiye Kupası ZTK Final ATV

21:30 Essen - Greuther Fürth Almanya Bundesliga 2 Play-Out S Sport Plus

21:45 Fiorentina - Atalanta İtalya Serie A S Sport 2

