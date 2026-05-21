Ankara 36. Bölge Adliye Mahkemesi, CHP'nin olaylı 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin açılan davada "mutlak butlan" kararı vererek tarihi bir karara imza attı. Özgür Özel ve parti yönetiminin görevden uzaklaştırılmasına, kurultay öncesinde görevde olan Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve Parti Meclisi üyelerinin göreve dönmesine karar verildi. Mahkeme kararının ardından Özgür Özel yönetimi, tüm vekilleri CHP Genel Merkezine acil olarak çağırdı. Peki Kılıçdaroğlu geri mi dönüyor, Kılıçdaroğlu mutlak butlan kararını kabul edecek mi? İşte detaylar.
CHP'nin, 4-5 Kasım 2023'te gerçekleştirdiği 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından usulsüzlük soruşturması başlatılmıştı. Eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve bazı delegeler, 38. Olağan Kurultay'ın mutlak butlanla batıl olduğunun tespitiyle Genel Başkan Özgür Özel, Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyelerinin görevden uzaklaştırılmaları ve 38. Kurultay öncesi görevde bulunan Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile önceki kurulların göreve iadeleri talep edilmişti.
Mutlak butlan kararı çıktı mı?
Ankara 36. Bölge Adliye Mahkemesi, davayla ilgili 'mutlak butlan' kararı verdi. Kararda "4-5 Kasım 2023 tarihli CHP 38. Olağan Kurultayı ve bu tarihten sonra yapılan bütün olağan ve olağanüstü kurultayların iptaline karar verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.
Ankara BAM 36. Hukuk Dairesi, CHP kurultay davasında Özel ile parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmalarına, Kılıçdaroğlu ile yönetiminin görevi devralmasına karar verdi. Eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığa dönecek.
Mutlak butlan nedir?
Mutlak butlan, hukuka, kamu düzenine, genel ahlaka veya emredici hükümlere açıkça aykırı olan hukuki işlemlerin geçersizliğini ifade eder. Bu tür işlemler, hiçbir şekilde düzeltilemez ve başlangıçtan itibaren yok hükmündedir. Üstelik mutlak butlan, yalnızca tarafların talebiyle değil, mahkeme tarafından re’sen yani kendiliğinden dikkate alınır. Özellikle şekil şartlarına uyulmayan sözleşmeler, fiil ehliyeti olmayan kişiler tarafından yapılan işlemler, insan onuruna aykırı anlaşmalar ya da ahlaka aykırı sözleşmeler mutlak butlan kapsamında değerlendirilir.