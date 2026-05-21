Mutlak butlan nedir?

Mutlak butlan, hukuka, kamu düzenine, genel ahlaka veya emredici hükümlere açıkça aykırı olan hukuki işlemlerin geçersizliğini ifade eder. Bu tür işlemler, hiçbir şekilde düzeltilemez ve başlangıçtan itibaren yok hükmündedir. Üstelik mutlak butlan, yalnızca tarafların talebiyle değil, mahkeme tarafından re’sen yani kendiliğinden dikkate alınır. Özellikle şekil şartlarına uyulmayan sözleşmeler, fiil ehliyeti olmayan kişiler tarafından yapılan işlemler, insan onuruna aykırı anlaşmalar ya da ahlaka aykırı sözleşmeler mutlak butlan kapsamında değerlendirilir.