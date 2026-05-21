Dışişleri Bakanlığı: 85'i Türk 422 Küresel Sumud Filosu aktivisti ülkemize getirilmektedir

Dışişleri Bakanlığı kaynakları, 85'i Türk vatandaşı olmak üzere 422 Küresel Sumud Filosu katılımcısının İsrail'deki Ramon Havalimanı'ndan ayrılarak Türkiye'ye doğru yola çıktığını bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı kaynakları, "Dışişleri Bakanlığının koordinasyonunda yürütülen tahliye çalışmaları kapsamında, İsrail güçlerince alıkonulan Küresel Sumud Filosu katılımcısı vatandaşlarımız ile üçüncü ülke uyruklu katılımcılar, Tel Aviv Büyükelçiliğimiz yetkililerinin gözetiminde Ramon Havalimanı'ndan ayrılarak ülkemize hareket etmiştir. Özel uçak seferleriyle, 85'i vatandaşımız olmak üzere, 422 filo katılımcısı ülkemize getirilmektedir." ifadelerini kullandı.