Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
İrlanda Başbakanı Martin aktivistlere yönelik kötü muamelenin AB Zirvesi'nde görüşülmesini istedi

İrlanda Başbakanı Martin aktivistlere yönelik kötü muamelenin AB Zirvesi'nde görüşülmesini istedi

16:3421/05/2026, Perşembe
G: 21/05/2026, Perşembe
AA
Sonraki haber
Martin, İsrail'in Filistinli esirlere yönelik idam yasası, Kudüs'teki Hristiyan topluma yönelik baskıları ve Lübnan'daki saldırılarının AB'nin temel değer ve prensiplerine aykırı olduğuna da işaret etti.
Martin, İsrail'in Filistinli esirlere yönelik idam yasası, Kudüs'teki Hristiyan topluma yönelik baskıları ve Lübnan'daki saldırılarının AB'nin temel değer ve prensiplerine aykırı olduğuna da işaret etti.

İrlanda Başbakanı Micheal Martin, Avrupa Birliği (AB)-İsrail Ortaklık Anlaşması'nın tamamen askıya alınması gerektiğini belirterek, Küresel Sumud Filosu aktivistlerine yönelik kötü muamelenin AB Zirvesi'nde ele alınmasını istedi.

İrlanda kamu yayıncısı RTE'nin haberine göre AB Konseyi Başkanı Antonio Costa'ya bir mektup yazan Martin, İsrail askerlerinin Küresel Sumud Filosu üyelerine yönelik kötü muamelesinin 18-19 Haziran'daki AB Zirvesi'nin gündemine alınması talebini iletti.

Martin, filodaki aktivistlerin uluslararası sularda hukuka aykırı olarak alıkonulması nedeniyle AB-İsrail Ortaklık Anlaşması'nın tamamen askıya alınması çağrısında da bulundu.

İsrail'le ilişkilerin "Her şey normalmiş gibi" sürdürülemeyeceğinin altını çizen Martin, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in filodaki aktivistlere yönelik hareketlerinin kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Martin, İsrail'in uluslararası normlara yönelik kayıtsızlığının arttığını ve uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmede başarısız olduğunu ifade etti.

Gazze'de ateşkese rağmen hala insani şartların kötü olduğunu ve ölümlerin sürdüğünü de hatırlatan Martin, İsrail'in iki devletli çözümü zedeleyecek adımlarına da devam ettiğine dikkati çekti.

Martin, İsrail'in Filistinli esirlere yönelik idam yasası, Kudüs'teki Hristiyan topluma yönelik baskıları ve Lübnan'daki saldırılarının AB'nin temel değer ve prensiplerine aykırı olduğuna da işaret etti.



#AB Konseyi Başkanı Antonio Costa
#AB zirvesi
#İrlanda Başbakanı Micheal Martin
#israil
#Küresel Sumud Filosu
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Diyanet 2026-2027 umre başvuruları başladı: İşte 1. dönem 2, 3 ve 4 kişilik umre fiyatı kaç lira?