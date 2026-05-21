Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Asya
Kremlin Sözcüsü Peskov: Avrupa ile konuşmaya hazırız

Kremlin Sözcüsü Peskov: Avrupa ile konuşmaya hazırız

16:0121/05/2026, Perşembe
G: 21/05/2026, Perşembe
DHA
Sonraki haber
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Avrupa başkentlerinden Moskova ile diyaloğa geçilmesi gerektiğine dair açıklamalar duyduklarını belirterek, “Ruslar diyaloğa girmeye hazır” dedi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da düzenlediği basın toplantısında gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Avrupa başkentlerinden Moskova ile görüşmek zorunda kalacaklarına dair açıklamalar duyduklarını ve Rusya'nın böyle bir diyaloğa hazır olduğunu teyit eden Peskov, “Nitekim son 3-4 haftadır Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb'dan ve ayrıca Berlin'den er ya da geç Ruslarla doğrudan konuşmak gerekeceğine dair açıklamalar duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

Avrupa'daki olası bir tutum değişikliğini olumlu karşılayacaklarına dikkat çeken Peskov, “Ruslar diyaloğa girmeye hazır. Konuşmanın, Avrupalıların şu anda tam olarak yaptığı gibi tam bir cepheleşmeye yol açmaktan her zaman daha iyi olduğuna inanıyoruz. Avrupalıların davranışlarındaki bu tutum diyalog lehine değişirse, bunu ancak memnuniyetle karşılarız” diye konuştu.

Avrupa Birliği (AB) içinde bu konu etrafında uzman düzeyinde tartışmalar yürütülmesinin bile kendi başına olumlu bir gelişme olduğunu vurgulayan Sözcü Peskov, “Sadece birkaç ay önce Avrupa'da bu tür tartışmalar bile yapılmıyordu” değerlendirmesinde bulundu.

#Rusya
#Ukrayna
#Savaş
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
SGK Emekli bayram ikramiyesi ödeme günleri 2026! SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak?