Rusya, Belarus’a nükleer mühimmat gönderdi

Rusya ile Belarus genelinde Salı günü başlatılan ortak nükleer tatbikat son gününde devam ediyor. Rusya, Belarus’taki saha depolama tesislerine nükleer mühimmat sevk edildiği bildirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, "Nükleer kuvvetler tatbikatı kapsamında, nükleer mühimmatlar Belarus’taki bir füze tugayının saha depolarına ulaştırıldı.

Belarus’a ait füze birlikleri, İskender-M özel mühimmatlarını teslim alma, bunları taşıyıcı füzelere yükleme ve fırlatma hazırlığı için belirlenen mevzi alanına gizli şekilde intikal etme dahil muharebe eğitimi tatbikatları yürütmektedir" denildi.