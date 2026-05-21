Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Rusya, Belarus’a nükleer mühimmat gönderdi

Rusya, Belarus’a nükleer mühimmat gönderdi

12:4221/05/2026, Perşembe
IHA
Sonraki haber
Savunma Bakanlığı tarafından yayımlanan görüntülerde, ormanlık alanda ilerleyen askeri araçlar ve indirilen mühimmatların görüntüsü yer aldı.
Savunma Bakanlığı tarafından yayımlanan görüntülerde, ormanlık alanda ilerleyen askeri araçlar ve indirilen mühimmatların görüntüsü yer aldı.

Rusya Savunma Bakanlığı, Salı günü başlatılan tatbikat kapsamında Belarus’taki saha depolama tesislerine nükleer mühimmat sevk edildiğini bildirdi.

Rusya ile Belarus genelinde Salı günü başlatılan ortak nükleer tatbikat son gününde devam ediyor. Rusya, Belarus’taki saha depolama tesislerine nükleer mühimmat sevk edildiği bildirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, "Nükleer kuvvetler tatbikatı kapsamında, nükleer mühimmatlar Belarus’taki bir füze tugayının saha depolarına ulaştırıldı.

Belarus’a ait füze birlikleri, İskender-M özel mühimmatlarını teslim alma, bunları taşıyıcı füzelere yükleme ve fırlatma hazırlığı için belirlenen mevzi alanına gizli şekilde intikal etme dahil muharebe eğitimi tatbikatları yürütmektedir" denildi.

Savunma Bakanlığı tarafından yayımlanan görüntülerde, ormanlık alanda ilerleyen askeri araçlar ve indirilen mühimmatların görüntüsü yer aldı.



#Rusya
#Belarus
#nükleer mühimmat
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
80 BİN TL HESAPLARA YATACAK! Emekliye promosyonda yarış kızıştı: En yüksek promosyon ödemesi veren bankalar hangileri?