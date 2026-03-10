Avrupa’da güvenlik dengesi değişiyor: Finlandiya’dan nükleer silah yasağını kaldırma hamlesi

NATO üyeliği sonrası yeni güvenlik doktrini

Finlandiya Savunma Bakanı Antti Hakkanen, mevcut yasağın 1980’li yıllardan kaldığını ve bugünün güvenlik koşullarını yansıtmadığını belirterek düzenlemenin değiştirilmesi gerektiğini söyledi. Planlanan değişiklikle nükleer silahların ülkeye getirilmesi tamamen serbest bırakılmayacak; ancak Finlandiya’nın savunmasıyla doğrudan bağlantılı durumlarda nükleer mühimmatın taşınmasına hukuki zemin oluşturulacak.

Yetkililer, bu tür senaryoların ayrıntılarının NATO’nun nükleer politikaları gereği kamuoyuyla paylaşılmayacağını ifade ediyor. Hükümetin hazırladığı düzenlemenin yaz aylarına kadar yürürlüğe girmesi planlanıyor.

Rusya-Ukrayna savaşı sonrası Avrupa’da yeni güvenlik arayışı

Finlandiya’nın attığı adım, Avrupa’da son yıllarda hızla değişen güvenlik ortamının bir yansıması olarak görülüyor. Özellikle Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrasında kıtada savunma politikaları köklü bir dönüşüm sürecine girdi.

Bu süreçte Finlandiya ile birlikte İsveç de NATO’ya katılarak uzun yıllardır sürdürdükleri askeri tarafsızlık politikasını terk etti. NATO ise doğu kanadındaki askeri varlığını güçlendirerek Rusya’ya karşı caydırıcılığı artırmaya yöneldi.

Avrupa’da nükleer caydırıcılık yeniden gündemde

Uzmanlara göre Finlandiya’nın nükleer silah ithalatına kapı aralayan yasa değişikliği, Avrupa’da nükleer caydırıcılık tartışmalarının yeniden merkezde olduğunu gösteriyor. Son dönemde bazı Avrupa ülkelerinde NATO’nun nükleer paylaşım sistemi ve nükleer silahların kıta genelindeki rolü daha yüksek sesle tartışılmaya başlandı.

Bu tablo, Soğuk Savaş sonrası dönemde geri planda kalan nükleer denge politikalarının yeniden önem kazandığı yorumlarına yol açıyor.

Yeni bir Soğuk Savaş dengesi mi oluşuyor?

Analistler, Avrupa’da artan askeri harcamalar, NATO’nun doğu kanadında yoğunlaşan askeri varlık ve nükleer caydırıcılık tartışmalarının birleşmesinin yeni bir güvenlik dönemine işaret ettiğini belirtiyor. Finlandiya’nın attığı adım da bu dönüşümün sembolik örneklerinden biri olarak görülüyor.

Küresel güç rekabetinin yeniden sertleştiği bir dönemde Avrupa’nın güvenlik mimarisinin yeniden şekillenmesi, birçok uzmana göre Soğuk Savaş sonrası kurulan düzenin yerini daha sert ve rekabetçi bir dengeye bırakabileceğini gösteriyor.



