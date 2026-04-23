Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye mesajı: Olumlu şekilde devam ediyor tıkanma yok

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'deki 23 Nisan dolayısıyla düzenlenen resepsiyonunda açıklamalarda bulundu.
Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin konuşan Erdoğan, "Terörsüz Türkiye süreci aynı hızla gayet olumlu bir şekilde devam ediyor, tıkanma yok. Hiçbir sıkıntı yok." diye konuştu.
Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'le görüşüp görüşmeyeceğine ilişkin soruya da, "Biz iktidar partisiyiz onlar ana muhalefet partisi. Tabi ki görüşürüz, niye görüşmeyelim." ifadelerini de kullandı.