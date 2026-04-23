Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Amerika
Trump'tan 'Hürmüz' mesajı

15:5623/04/2026, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber
ABD Başkanı Donald Trump.
ABD Başkanı Donald Trump, "Hürmüz Boğazı'na mayın döşeyen her türlü tekne imha edilecek" açıklamasında bulundu.

Süresiz ateşkesin ilan edildiği İran ve ABD arasındaki Hürmüz gerginliği sürüyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Truth üzerinden Hürmüz ile ilgili mesaj verdi. Trump, ABD Donanması'na boğazdaki mayın döşeyen herhangi bir teknenin vurulup imha edilmesi emrini verdiğini söyledi. Trump, ABD'nin Hürmüz'de mayın temizliği yaptığını söyledi.

Alman Donanması'nın da olası bir Hürmüz mayın temizliği operasyonu için hazırlık yaptığı belirtildi.

ABD BİR GEMİYE DAHA EL KOYDU

ABD Savunma Bakanlığı, X üzerindne yaptığı paylaşımla ABD güçlerinin İran'dan petrol taşıyan ve yaptırım altındaki M/T Majestic X adlı gemiye abluka kapsamında müdahale ettiğini duyurdu.

İran Devrim Muhafızları Hürmüz Boğazı üzerindeki kontrolünü sıkılaştırarak 2 gemiye el koydu. Liberya bayraklı Epaminondas ve Panama bayraklı MSC Francesca isimli gemilerin, gerekli izinlere sahip olmadıkları ve navigasyon sistemlerine müdahale ettikleri gerekçesiyle İran kıyılarına çekildiği bildirildi.

ABD'de Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, el koyma olaylarını "korsanlık" olarak nitelendirirken, hedef alınan gemilerin ABD veya İsrail menşeli olmaması nedeniyle ateşkesin ihlal edilmediği öne sürüldü.

#ABD
#İran
#Saldırı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
