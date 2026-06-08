Bugün kimin maçı var, hangi maçlar oynanacak? 8 Haziran Pazartesi hazırlık maç programı

Dünya Kupası öncesi takımlar hazırlık maçlarıyla sahaya çıkmaya hazırlanıyor. Hollanda, Özbekistan karşısında form durumunu test edecek. Kuzey İrlanda ise zorlu mücadelede Fransa ile karşı karşıya gelecek. Bir diğer hazırlık maçında İspanya, Peru’yu konuk edecek. Öte yandan İspanya La Liga 2 Play-Off Yarı Final heyecanı da devam ediyor. Almeria ile Castellon, finale yükselme yolunda kritik bir maça çıkacak. İşte bugün oynanacak maçlar, hazırlık maçı programı.
Dünya Kupası dev organizasyonu öncesinde milli takımlar, eksiklerini görmek ve kadro uyumunu yakalamak adına kritik hazırlık maçlarıyla sahneye çıkıyor. Futbolseverleri ekrana kilitleyecek bu hazırlık sürecinde Hollanda, yükselen performansıyla dikkat çeken Özbekistan karşısında güç depolarken; Kuzey İrlanda ise turnuvanın en güçlü şampiyonluk adaylarından Fransa ile zorlu bir mücadeleye girişecek. Bir diğer önemli randevuda ise İspanya, Güney Amerika futbolunun iddialı ekiplerinden Peru’yu kendi evinde ağırlayarak taktiksel provalarını gerçekleştirecek. Milli heyecanların yanı sıra kulüp futbolunda da tansiyon oldukça yüksek; İspanya La Liga 2 Play-Off Yarı Final heyecanı tüm hızıyla sürerken, en üst lige yükselme mücadelesi veren Almeria ile Castellon, kader niteliğindeki maçta karşı karşıya gelerek kozlarını paylaşacak.
Bugün kimin maçı var, hangi maçlar oynanacak, saat kaçta?
21:45 Hollanda - Özbekistan hazırlık maçı S Sport Plus
22:10 Fransa - Kuzey İrlanda hazırlık maçı S Sport Plus
Yarın hangi maçlar var, maç saat kaçta, hangi kanalda?
05:00 Peru - İspanya hazırlık maçı S Sport Plus
21:00 San Marino - Azerbaycan hazırlık maçı Yayın Yok
22:00 Almeria - Castellon İspanya La Liga 2 Play-Off Yarı Final S Sport
10.06.2026 Çarşamba kimin maçı var?
04:00 Arjantin - İzlanda hazırlık maçı S Sport
22:00 Malaga - Las Palmas İspanya La Liga 2 Play-Off Yarı Final S Sport Plus
22:45 Portekiz - Nijerya hazırlık maçı S Sport Plus
23:00 İngiltere - Kosta Rika hazırlık maçı S Sport Plus