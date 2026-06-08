Dünya Kupası dev organizasyonu öncesinde milli takımlar, eksiklerini görmek ve kadro uyumunu yakalamak adına kritik hazırlık maçlarıyla sahneye çıkıyor. Futbolseverleri ekrana kilitleyecek bu hazırlık sürecinde Hollanda, yükselen performansıyla dikkat çeken Özbekistan karşısında güç depolarken; Kuzey İrlanda ise turnuvanın en güçlü şampiyonluk adaylarından Fransa ile zorlu bir mücadeleye girişecek. Bir diğer önemli randevuda ise İspanya, Güney Amerika futbolunun iddialı ekiplerinden Peru’yu kendi evinde ağırlayarak taktiksel provalarını gerçekleştirecek. Milli heyecanların yanı sıra kulüp futbolunda da tansiyon oldukça yüksek; İspanya La Liga 2 Play-Off Yarı Final heyecanı tüm hızıyla sürerken, en üst lige yükselme mücadelesi veren Almeria ile Castellon, kader niteliğindeki maçta karşı karşıya gelerek kozlarını paylaşacak.