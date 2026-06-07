Belde statüsü kazanan Tokat'ın 4, Gümüşhane ve Nevşehir'in birer yerleşim yerinde belediye başkanı ve belediye meclis üyelerinin, 362 mahallede ise muhtar ve ihtiyar heyetlerinin belirlenmesi için 7 Haziran Pazar günü ara seçim yapılacak. Oy verme başlangıç saati 08.00 olarak uygulandı.