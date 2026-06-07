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Hakan Çalhanoğlu Fenerbahçe’yi gelecek?

Hakan Çalhanoğlu Fenerbahçe’yi gelecek?

13:547/06/2026, Pazar
Yeni Şafak
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Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi, seçilmesi halinde yapacağı transferlerde aşama sağladı. Hakan Safi, Fenerbahçe başkanı seçildiği takdirde Serie A ekibi Inter'de forma giyen Hakan Çalhanoğlu’nu kadrosuna katacağını duyurdu. Peki Hakan Çalhanoğlu Fenerbahçe’yi gelecek? Hakan Çalhanoğlu, Fenerbahçe transferini doğruladı mı?

Olağanüstü seçimli genel kurula giden Fenerbahçe'de yeni başkan belli oluyor. Aziz Yıldırım ve eski yönetici Hakan Safi, başkanlık için yarışıyor. Hakan Safi yaptığı hamlelerle dikkat çekti. Mason Greenwood, Luis Suarez ve Merih Demiral ile anlaşan Safi'nin son hamlesi Hakan Çalhanoğlu oldu.

Hakan Çalhanoğlu Fenerbahçe’yi gelecek?

Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi, seçilmesi halinde yapacağı transferlerde aşama sağladı. A Spor'un haberine göre Hakan Safi, Milli Takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu ile anlaşmaya vardı. Habere göre Safi ve Çalhanoğlu kişisel şartlarda anlaşmaya vardı.

Hakan Çalhanoğlu kaç yıllığına Fenerbahçe’e gelecek?

Hakan Safi, Fenerbahçe başkanı seçildiği takdirde Hakan Çalhanoğlu sarı lacivertlilere imzayı atacak. Hakan Çalhanoğlu, Hakan Safi'nin 3 yıllık teklifini kabul etti. Tarafların yıllık 9 milyon euro maaş konusunda anlaşma sağladığı öne sürüldü.

Safi, "Bir transfer daha bitti biliyorsunuz değil mi arkadaşlar? Hakan Çalhanoğlu transferi bitti, onu da açıkladık." ifadelerini kullandı.

Hakan Safi'nin anlaşmaya vardığı iddia edilen diğer isim Barcelona'dan ayrılan Robert Lewandowski. TRT Spor'un haberine göre Hakan Safi, Polonyalı yıldız ile 1+1 yıllık anlaşmaya vardı.

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