Safi, "Bir transfer daha bitti biliyorsunuz değil mi arkadaşlar? Hakan Çalhanoğlu transferi bitti, onu da açıkladık." ifadelerini kullandı.

Hakan Safi'nin anlaşmaya vardığı iddia edilen diğer isim Barcelona'dan ayrılan Robert Lewandowski. TRT Spor'un haberine göre Hakan Safi, Polonyalı yıldız ile 1+1 yıllık anlaşmaya vardı.