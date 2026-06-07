Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde yürütülen projede Kahramanmaraş genelindeki rezerv alanlar ve merkez ilçeler ön plana çıkarken; Kahramanmaraş'ta satışa sunulan TOKİ evleri fiyatları da netlik kazanmaya başladı. Kampanya genelinde peşin ödemelerde yüzde 25 indirim hakkıyla birlikte 2+1 konutların fiyatları 2 milyon 100 bin TL’den, 3+1 dairelerin fiyatları ise 2 milyon 700 bin TL’den başlıyor. Aylık taksitlerin 18 bin TL seviyesinden başladığı projede, 15 Haziran – 17 Temmuz tarihleri arasında gelir ve ikametgah şartı aranmaksızın bankalar üzerinden başvurular kabul edilecek. Peki TOKİ Kahramanmaraş açık satış listesi: Kurasız konutlar hangi ilçede var?