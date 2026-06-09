TOKİ 20 bin kurasız konut projesi Kahramanmaraş’ta hangi ilçede var? TOKİ açık satış konut ödemesi nasıl?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 64 ilde hayata geçirilen 20 bin konutluk kurasız açık satış kampanyasında, deprem bölgesindeki illerden Kahramanmaraş da listesinin başında yer alıyor. Evi olmayan vatandaşlar için kura şartı aranmaksızın başvuru önceliğine göre yapılacak bu dev satışta, Kahramanmaraş TOKİ kurasız konut satışı hangi ilçelerde var sorusu bölge halkı tarafından yoğun şekilde sorgulanıyor. Kahramanmaraş'ta 1073 konut satışa sunulacak. İşte TOKİ kurasız konut kampanyası Kahramanmaraş ilçe ve fiyat listesi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde yürütülen projede Kahramanmaraş genelindeki rezerv alanlar ve merkez ilçeler ön plana çıkarken; Kahramanmaraş'ta satışa sunulan TOKİ evleri fiyatları da netlik kazanmaya başladı. Kampanya genelinde peşin ödemelerde yüzde 25 indirim hakkıyla birlikte 2+1 konutların fiyatları 2 milyon 100 bin TL’den, 3+1 dairelerin fiyatları ise 2 milyon 700 bin TL’den başlıyor. Aylık taksitlerin 18 bin TL seviyesinden başladığı projede, 15 Haziran – 17 Temmuz tarihleri arasında gelir ve ikametgah şartı aranmaksızın bankalar üzerinden başvurular kabul edilecek. Peki TOKİ Kahramanmaraş açık satış listesi: Kurasız konutlar hangi ilçede var?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Toplu Konut İdaresi Başkanlığının (TOKİ) orta gelir grubuna yönelik 64 ilde yaklaşık 20 bin konutu satışa çıkaracağını duyurdu.
Konutlarda üç farklı ödeme modeli uygulanacak. Konut fiyatları 2 milyon 100 bin liradan başlarken, aylık taksitler yaklaşık 18 bin liradan başlayacak. Peşin ödeme yapanlara yüzde 25, yüzde 50 peşin ödeme yapanlara ise yüzde 8 indirim imkanı sağlanacak. Ayrıca 72 aya kadar vade seçeneği sunulacak.