Milyonlarca çalışanı ve öğrenciyi yakından ilgilendiren bu değişikliğin temelleri, geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği talimatla atılmıştı. Ardından nisan ayı içerisinde AKP Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu tarafından yapılan bilgilendirmede, taslak metin üzerindeki teknik detayların tamamlanmak üzere olduğu kamuoyuyla paylaşılmıştı. Ancak temmuz ayında başlayacak olan meclis tatili öncesinde genel kurul gündeminin oldukça yoğun olması, bu taslağın yasalaşma sürecini sonbahara bıraktı. Milletvekilleri haziran ayını 12. Yargı Paketi, öğrenci affı ve aile destek sistemleri gibi öncelikli konulara ayırdığı için, Nevruz tatili teklifi ekim ayında açılacak olan yeni dönemin ilk maddelerinden biri olacak.