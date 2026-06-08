Türkiye'de resmi tatil günlerinin sayısını 16,5'e çıkaracak olan 21 Mart Nevruz düzenlemesinde sona gelindi. Ankara kulislerinden yansıyan bilgilere göre yasa teklifinin ekim ayında meclis komisyonlarına getirilip hızla Genel Kurul onayına sunulması ve onaylanmasının ardından, yeni tatil uygulamasının ilk kez 21 Mart 2027 tarihinde hayata geçirilmesi planlanıyor.
Yeni resmi tatil Meclis'e sunulacak
Baharın gelişini simgeleyen 21 Mart Nevruz Günü'nün resmi tatil ilan edilmesi için hazırlanan yasal düzenlemede sona yaklaşıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla şekillendirilen ve AK Parti tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında hazırlanan yasa teklifinin, meclisin yaz tatili sonrası yeni yasama dönemine başlamasıyla birlikte ekim ayında Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı'na sunulması bekleniyor.
21 Mart Nevruz tatili resmi tatil mi olacak?
AK Parti tarafından hazırlanan ve 21 Mart tarihini tüm yurtta tatil ilan etmeyi amaçlayan yeni yasa teklifi, sonbaharda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin onayına sunulacak. Beklenen bu düzenlemenin genel kuruldan geçmesi halinde, yürürlükteki ilgili kanuna onuncu bir tatil tarihi daha eklenmiş olacak ve böylece bir takvim yılı içerisindeki toplam tatil süresi 15,5 günden 16,5 güne yükselecek. Yeni uygulamanın hayata geçeceği ilk tarih ise 21 Mart 2027 olarak planlanıyor.
Milyonlarca çalışanı ve öğrenciyi yakından ilgilendiren bu değişikliğin temelleri, geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği talimatla atılmıştı. Ardından nisan ayı içerisinde AKP Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu tarafından yapılan bilgilendirmede, taslak metin üzerindeki teknik detayların tamamlanmak üzere olduğu kamuoyuyla paylaşılmıştı. Ancak temmuz ayında başlayacak olan meclis tatili öncesinde genel kurul gündeminin oldukça yoğun olması, bu taslağın yasalaşma sürecini sonbahara bıraktı. Milletvekilleri haziran ayını 12. Yargı Paketi, öğrenci affı ve aile destek sistemleri gibi öncelikli konulara ayırdığı için, Nevruz tatili teklifi ekim ayında açılacak olan yeni dönemin ilk maddelerinden biri olacak.
Mevcut yasalara göre Türkiye'de yılbaşı, 23 Nisan, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 15 Temmuz, 30 Ağustos ve bir buçuk gün sayılan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı olmak üzere sabit tarihli resmi tatiller bulunuyor. Buna her yıl tarihleri değişen 3,5 günlük Ramazan ile 4,5 günlük Kurban bayramları da eklendiğinde, vatandaşlar halihazırda toplam 15,5 gün resmi izin kullanıyor. Hazırlıkları tamamlanan taslağın yasalaşmasıyla birlikte, asırlardır coşkuyla kutlanan 21 Mart Nevruz tarihi de bu listeye resmi olarak dahil edilecek ve ülkenin tatil takvimi yepyeni bir yapıya kavuşmuş olacak.
2026 MİLLİ BAYRAMLAR TARİHLERİ
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı (23 Nisan): 23 Nisan 2026, Perşembe. Cuma gününü (24 Nisan) izin alarak 4 günlük tatil yapabilirsiniz.
Emek ve Dayanışma Günü (1 Mayıs): 1 Mayıs 2026, Cuma gününe denk geliyor ve hafta sonu ile birlikte 3 günlük bir tatil fırsatı sunuyor.
Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı (19 Mayıs): 19 Mayıs 2026, Salı. Pazartesi gününü (18 Mayıs) izin alarak bu tatili 4 güne çıkarabilirsiniz.
Demokrasi ve Millî Birlik Günü (15 Temmuz): 15 Temmuz 2026, Çarşamba. Perşembe ve Cuma günleri izin alarak tatili hafta sonu ile birleştirip 5 güne uzatabilirsiniz.
Zafer Bayramı (30 Ağustos): 30 Ağustos 2026, Pazar gününe denk geliyor.
2026 KURBAN BAYRAMI TARİHLERİ
Kurban Bayramı, Mayıs ayının sonuna denk geliyor:
Arife Günü: 26 Mayıs 2026, Salı (Yarım gün tatil, öğleden sonra başlıyor)
Bayram 1. Gün: 27 Mayıs 2026, Çarşamba
Bayram 2. Gün: 28 Mayıs 2026, Perşembe
Bayram 3. Gün: 29 Mayıs 2026, Cuma
Bayram 4. Gün: 30 Mayıs 2026, Cumartesi
2026 CUMHURİYET BAYRAMI TARİHİ
Arife Günü: 28 Ekim 2026, Çarşamba (Yarım gün tatil, öğleden sonra başlıyor)
Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim 2026, Perşembe
Cuma gününü (30 Ekim) izin alarak, hafta sonu ile birlikte toplam 4,5 günlük uzun bir tatil yapma fırsatı bulunuyor.
2026 DİNİ GÜNLER
2026'daki kandil geceleri ve diğer önemli dini günler ise şunlardır (Bunlar resmi tatil değildir):
Miraç Kandili: 15 Ocak 2026, Perşembe
Berat Kandili: 3 Şubat 2026, Salı
Ramazan Başlangıcı: 19 Şubat 2026, Perşembe
Kadir Gecesi: 16 Mart 2026, Pazartesi
Hicri Yılbaşı: 16 Haziran 2026, Salı
Aşure Günü: 25 Haziran 2026, Perşembe
Mevlid Kandili: 24 Ağustos 2026, Pazartesi
Üç Ayların Başlangıcı: 21 Aralık 2026, Pazartesi
Regaib Kandili: 23 Aralık 2026, Çarşamba