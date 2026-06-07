Kuşçu seçim sonuçları 7 Haziran Yeşilyurt Kuşçu beldesi belediye başkanı kim oldu hangi parti kazandı?

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesine bağlı Kuşçu beldelerinde seçmenler, ara seçimde belediye başkanlarını ve belediye meclis üyelerini belirlemek için sandık başına gitti. Sabah 08.00'de başlayan oy verme işlemi saat 17:00'da tamamlandı. Kuşçu beldesinde 2 mahallede toplam 710 seçmen, 2 sandıkta oy kullanıyor. Oyunu kullanan vatandaşlar bir yandan da 7 Haziran 2026 Kuşçu seçim sonuçları belli oldu mu, belediye başkanı kim oldu hangi parti kazandı? sorusuna yanıt arıyor.

1 /4 Tokat'taki 6 beldede belediye başkanlığı ve belediye meclis üyeliği seçimi için sandık başında oy verme işlemi başladı. Yeşilyurt ilçesine bağlı Kuşçu’da 2 sandıkta kuruldu ve toplam 710 seçmen oy vermeye başladı. Oy verme işlemi tamamlandı.

2 /4 Tokat'ın Reşadiye ilçesine bağlı Yolüstü ve Çevrecik, Almus ilçesine bağlı Bağtaşı, Yeşilyurt ilçesine bağlı Kuşçu, Gümüşhane'ye bağlı Tekke ve Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Mustafapaşa beldeleri ile yurdun çeşitli bölgelerinden 362 mahallede, sandık başına gidildi. Oy verme işlemi saat 08.00'de başladı, sandıklar saat 17.00'de kapandı.

3 /4 Kuşçu seçim sonuçları belediye başkanı kim oldu hangi parti kazandı? Seçimlerin sonucunda, 6 beldenin belediye başkanı ve belediye meclis üyeleri, ölüm, istifa ve çeşitli sebeplerle seçim yapılmasına karar verilen mahallelerde ise muhtar ile ihtiyar heyetleri belirlenecek. Oy verme işlemi saat 17.00'de tamamlandı. Sandıkların kapanmasının ardından oy sayımına geçildi. Resmi olmayan seçim sonuçları saat 19:00’dan sonra açıklanması bekleniyor.

