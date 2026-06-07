Bugün sınav heyecanını Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) öğrencileri yaşayacak. Fakülteden yapılan resmi açıklamaya göre, 2025-2026 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı bitirme (final) sınavları bugün de farklı oturumlar halinde yapılacak. Sabah oturumları başlangıç saati: 09:30. Öğrencilerin ders geçme notlarını ve dolayısıyla mezuniyet durumlarını doğrudan etkileyecek olan bu kritik bitirme sınavlarında her ders için öğrencilere çoktan seçmeli sorular yöneltilecektir. Peki AUZEF bahar dönemi final sınavı saat kaçta bitecek? Açık Öğretim sınavında kaç soru sorulacak? İşte detaylar.

1 /5 İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) 2025-2026 eğitim-öğretim yılı bahar dönemi final sınavları bugün itibarıyla başladı. 6-7 Haziran 2026 tarihlerinde üç oturum halinde organize edilen sınavların sabah oturumları 09:30’da başlamakta. Çoktan seçmeli olarak gerçekleştirilen AUZEF sınavlarında her ders için 20 soru sorulurken, her ders için 30 dakikalık süre tanınıyor. Peki AUZEF final sınavı saat kaçta bitecek?

2 /5 2026 AUZEF FİNAL SINAVLARI SAAT KAÇTA BAŞLIYOR VE BİTİYOR? AUZEF final sınavları, hafta sonu boyunca toplamda 3 farklı oturum şeklinde uygulanıyor. İstanbul Üniversitesi tarafından paylaşılan resmi kılavuza göre sınavların oturum saatleri şu şekildedir: Sabah Oturumları Başlangıç Saati: 09:30 Öğleden Sonra Oturumları Başlangıç Saati: 14:00 oplam AUZEF sınav süresi, sorumlu olunan ders sayısına göre (örneğin 4 ders için 120 dakika, 5 ders için 150 dakika) değişiklik gösteriyor.

3 /5 AUZEF AÇIK ÖĞRETİM SINAVINDA KAÇ SORU SORULACAK? AUZEF sisteminde yer alan çoktan seçmeli derslerin değerlendirildiği bu sınavlarda, öğrencilere her bir ders için genellikle 20 soru yöneltilmektedir. Adayların bu soruları yanıtlaması için ders başına tanınan resmi süre ise 30 dakika olarak belirlenmiştir.

4 /5 AUZEF BÜTÜNLEME (TELAFİ) SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK? 6-7 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen final sınavlarının ardından, başarısız olunan ya da not yükseltilmek istenen dersler için dönemin son virajı olan telafi süreci başlayacak. 2026 AUZEF akademik takvimine göre, bahar dönemi bütünleme sınavlarının 04 - 05 Temmuz 2026 tarihlerinde yapılması planlanıyor. Final sonuçlarının ilan edilmesinin ardından bütünleme sınavına dair kesinleşen detaylar da netlik kazanacak.