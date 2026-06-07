AUZEF’te final maratonu tamamlandı: AUZEF final sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi’nin bahar yarıyılı bitirme sınavları 06-07 Haziran 2026 tarihlerinde yapılıyor. AUZEF final sınavı sonuçları kapsamında harf notlarının, sınav sürecinin tamamlanmasının ardından en geç 10 gün içinde AKSİS üzerinden duyurulması bekleniyor.

AUZEF final sonuçları ne zaman açıklanacak?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi’nin 2025-2026 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı bitirme sınavları 06-07 Haziran 2026 tarihlerinde tamamlandı. AUZEF final sonuçları kapsamında harf notlarının, sınav sürecinin ardından en geç 10 gün içinde aksis.istanbul.edu.tr adresi üzerinden duyurulması bekleniyor.

Sınavlara katılan öğrenciler sonuçlarını AKSİS üzerinden takip edebilecek. Harf notlarının açıklanmasıyla birlikte öğrencilerin başarı durumu ve bütünleme sürecine ilişkin tablo da netleşmiş olacak.

Sonuçlar AKSİS üzerinden duyurulacak

AUZEF final sınavı harf notları, İstanbul Üniversitesi’nin öğrenci bilgi sistemi olan AKSİS üzerinden ilan edilecek. Öğrenciler sonuç ekranına aksis.istanbul.edu.tr adresinden kullanıcı bilgileriyle giriş yaparak ulaşabilecek.

Final sonuçları için süreçte öne çıkan başlıklar şöyle:

AUZEF final sınavları 06-07 Haziran 2026’da tamamlandı.

Sınavlar 81 il ve KKTC dahil 130 sınav merkezinde yapıldı.

Harf notlarının en geç 10 gün içinde açıklanması bekleniyor.

Sonuçlar AKSİS üzerinden görüntülenecek.

Soru itirazları, sınavın tamamlanmasının ardından 2 iş günü içinde alınacak.

Değerlendirme nasıl yapılacak?

AUZEF’te ara sınav ve final notlarının başarı puanına etkisi farklı oranlarla hesaplanıyor. Ara sınavın değerlendirmeye etkisi yüzde 30, bitirme veya telafi sınavının etkisi ise yüzde 70 olarak uygulanıyor.

Açıköğretim programlarında dört yanlış cevap, bir doğru cevabı eksiltiyor. Uzaktan öğretim programlarında ise başarı notu hesaplama farkı nedeniyle bu kural uygulanmıyor.

Soru itirazları nereden yapılacak?

Final sınavlarının tamamlanmasının ardından soru itirazları 2 iş günü içinde alınacak. Sürenin dolmasıyla birlikte soru ilanı ve soru itiraz sistemi erişime kapatılacak.

Sınav itirazları yalnızca auzefsinav.istanbul.edu.tr adresi üzerinden yapılacak. Bu sistem dışında iletilen itirazlar dikkate alınmayacak.

İtiraz işlemi sırasında kitapçık türü ve soru sıra numarasının doğru işaretlenmesi gerekiyor. Sürecin tamamlanmasının ardından itiraz edilen sorular, ilgili dersin öğretim elemanı tarafından değerlendirilecek.

Bütünleme sınavına kimler girebilecek?

06-07 Haziran 2026 tarihlerinde yapılan AUZEF final sınavına herhangi bir nedenle katılamayan öğrenciler, bütünleme yani telafi sınavına girebilecek. Final sınavı için ayrıca mazeret sınavı yapılmayacak.