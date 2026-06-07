Emekli ve memur Temmuz maaşı ne kadar olacak? Enflasyon farkı memur ve emekli zam oranları

Memur ve memur emeklisi Temmuz maaşı zammı ne kadar?

Mayıs ayı enflasyon rakamlarının açıklanması ile memur ve memur emeklisine yapılacak zam oranı yüzde 12,4 oldu. Zam oranının nihai halini alması için haziran ayı verileri bekleniyor. Haziran aylarına ilişkin TÜFE rakamlarının TÜİK tarafından kamuoyuna duyurulmasıyla birlikte, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz ayı kesin zam oranı netlik kazanacak.

Toplu sözleşme gereği yılın ikinci 6 ayı için yüzde 7 oranında bir zam alacak olan memur emeklileri, enflasyon farkı için ise enflasyonun yüzde 11 barajını aşmasını bekleyecek. Bu oranın geçilmesi durumunda, memur emeklileri toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkını da maaşlarında görecek.







