Ara seçimlerde Cumhur İttifakı üstünlüğü: Altı beldenin dördünü AK Parti birini MHP kazandı

Yeni belde olan altı yerleşim yerinde yapılan ara seçimlerden birini CHP, geri kalan beş beldeyi ise Cumhur İttifakı kazandı.

Altı beldede kurulan ara seçim sandıklarında resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti dört, MHP bir ve CHP bir belde belediyesini kazandı.

Buna göre:

-Tokat /Yolüstü - AK Parti'nin adayı Mustafa Altın

-Almus/Bağtaşı - AK Parti'nin adayı Mustafa Karadağ

-Gümüşhane/Tekke - AK Parti adayı Kemalettin Aydın

-Nevşehir/Mustafapaşa - AK Parti'nin adayı Mustafa Özer

-Yeşilyurt/Kuşçu - MHP'nin adayı Hikmet Temizel

-Tokat / Çevrecik - CHP'nin adayı Nazım Demirkol

Üç beldede CHP'ye büyük fark

Belde seçimlerindeki son durum şöyle oluştu:

-Tokat Almus Bağtaşı'nda AK Parti yüzde 94, CHP yüzde 3,

-Tokat Reşadiye Yolüstü'nde AK Parti yüzde 82, Anahtar Parti yüzde 18,

-Nevşehir Ürgüp Mustafapaşa'da AK Parti yüzde 52, CHP yüzde 22,

-Gümüşhane Merkez Tekke'de AK Parti yüzde 60, CHP yüzde 40,

-Tokat Reşadiye Çevrecik'te AK Parti yüzde 49, CHP yüzde 51,

- Tokat Yeşilyurt Kuşçu'da MHP yüzde 60 oranında oy aldı.

"Kazanamasak da oylarımızı beş kat artırdık"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, "Bugün 6 beldede yapılan ara seçimlerde; partimizin aday gösterdiği 5 beldenin 4'ünü AK Parti kazandı. Tokat Yeşilyurt Kuşçu beldesinde bizim de desteklediğimiz Cumhur İttifakı/ MHP adayı seçimi kazanmış oldu. Özetle, 6 beldenin 5'ini kazanmış olduk” dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Bugün 6 beldede yapılan ara seçimlerde; partimizin aday gösterdiği 5 beldenin 4'ünü AK Parti kazandı (Tokat Almus Bağtaşı, Tokat Reşadiye Yolüstü, Nevşehir Ürgüp Mustafapaşa, Gümüşhane Merkez Tekke). Tokat Yeşilyurt Kuşçu beldesinde bizim de desteklediğimiz Cumhur İttifakı/ MHP adayı seçimi kazanmış oldu. Tokat Reşadiye Çevrecik beldesinde ise oylarımızı 5 kat artırdık. Özetle, 6 beldenin 5'ini kazanmış olduk” ifadelerini kullandı.

Yavuz, açıklamasına şu şekilde devam etti;

“Resmi olmayan sonuçlara göre; Tokat Almus Bağtaşı'nda yüzde 94.5, Tokat Reşadiye Yolüstü'de yüzde 82, Nevşehir Ürgüp Mustafapaşa'da yüzde 52, Gümüşhane Merkez Tekke'de yüzde 65, Tokat Yeşilyurt Kuşçu beldesinde (MHP) yüzde 60, Tokat Reşadiye Çevrecik beldesinde ise kazanamamış olsak da oylarımızı 5 kat artırarak yüzde 48'e çıkarttık. Bu sonuçlar, milletimizin partimize teveccühünün aratarak devam ettiğini çok açık bir şekilde gösteriyor. Destekleri için milletimize müteşekkiriz. Milletimize hizmetkarlık yolunda durmadan gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz inşallah.”

Özel yönetimi 'genel seçim provası' olarak görüyordu

CHP'de Özgür Özel yönetimi, söz konusu ara seçimleri 'genel seçimlerin provası' olarak görüyordu.

Öte yandan Özel, AK Parti’nin adayı Mustafa Özer'in kazandığı Mustafapaşa Beldesi’nde dün miting yapmıştı.