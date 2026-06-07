Özgür Özel 'prova' olarak gördüğü ara seçimde hezimete uğradı

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) kararıyla Tokat, Nevşehir ve Gümüşhane'nin toplam altı yerleşim yerinde ara seçim yapıldı.

Söz konusu yerleşim yerlerinin belde statüsü kazanması nedeniyle yapılan seçimlerde sonuçlar da açıklandı.

Resmi olmayan sonuçlara göre; Tokat/Yolüstü'nde AK Parti'nin adayı Mustafa Altın, Almus/Bağtaşı'nda AK Parti'nin adayı Mustafa Karadağ; Gümüşhane/Tekke'de AK Parti'nin adayı Kemalettin Aydın; Nevşehir/Mustafapaşa'da AK Parti'nin adayı Mustafa Özer; Yeşilyurt/Kuşçu'da da MHP'nin adayı Hikmet Temizel belediye başkanlıklarını kazandı.

Tokat/Çevrecik'te de CHP'nin adayı Nazım Demirkol kazandı.

Oluşan sonuçlara göre altı beldenin beşinde Cumhur İttifakı sandıktan zaferle çıktı.

Öte yandan Tokat/Yolüstü'ndeki seçimlerde CHP'nin adayının iki oy aldığı da öğrenildi.

Özgür Özel'e 'prova' hezimeti

Altı beldedeki seçimler, söz konusu ara seçimleri 'genel seçimlerin provası' olarak gören Özgür Özel ve yönetimini de hezimete uğratmış ve muhalefetin özellikle de CHP'nin sürekli ısıtıp gündeme getirdiği 'ara seçim' tartışmalarına da son noktayı koymuş oldu.

Zira mutlak butlan kararı öncesi CHP'nin Genel Başkanı görevini yürüten Özgür Özel, sürekli ara seçim çağrısı yapmış, 'ara seçime karşı olmak anayasaya karşı olmak demektir' görüşünü savunmuştu.

CHP'nin 21 Nisan'daki TBMM Grup Toplantısı’nda konuşan Özel, "Korkmuyorsanız, getirin seçim sandığını. Üç yıl geçmiş, iki yıl kalmış. Sandığı koyun, millet karar versin." ifadelerini kullanıp 'ara seçime de genişletilmiş seçime de' var olduklarını söylemişti.

Özel'in dün miting yaptığı beldede AK Parti kazandı

Öte yandan Özel, AK Parti’nin adayı Mustafa Özer'in kazandığı Mustafapaşa Beldesi’nde dün miting yapmıştı.

Özel'in bu 'ara seçim' çıkışının ardından altı beldede yapılan seçimlerin sonuçları da vatandaşın Cumhur İttifakı'na olan güvenini bir kez daha ortaya koydu.

Üç beldede CHP'ye büyük fark

Tokat Almus Bağtaşı'nda AK Parti yüzde 94, CHP yüzde 3; Tokat Reşadiye Yolüstü'nde AK Parti yüzde 82, Anahtar Parti yüzde 18; Nevşehir Ürgüp Mustafapaşa'da AK Parti yüzde 52, CHP yüzde 22; Gümüşhane Merkez Tekke'de AK Parti yüzde 60, CHP yüzde 40; Tokat Reşadiye Çevrecik'te AK Parti yüzde 49, CHP yüzde 51; Tokat Yeşilyurt Kuşçu'da MHP yüzde 60 oranında oy aldı.

"Kazanamadık ama oylarımızı beş kat artırdık"

Ara seçim sonuçlarına ilişkin açıklamada bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, altı beldeden beşini kazandıklarını; CHP'nin kazandığı Tokat Reşadiye Çevrecik beldesinde ise oylarını beş kat artırdıklarını söyledi.







