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Fenerbahçe Kulübü yeni başkanını seçti

Fenerbahçe Kulübü yeni başkanını seçti

21:217/06/2026, Pazar
G: 7/06/2026, Pazar
Yeni Şafak
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Aziz Yıldırım 8 yıl sonra sarı-lacivertli kulübe geri döndü.
Aziz Yıldırım 8 yıl sonra sarı-lacivertli kulübe geri döndü.

Fenerbahçe Kulübü'nde Olağanüstü Seçimli Genel Kurul sona erdi. 27 bin 387 üyenin katıldığı seçimde Aziz Yıldırım, 17.245 oyla 8 yıl sonra yeniden sarı-lacivertlilerin başkanı seçildi. Hakan Safi ise 9.927 oy aldı.

Fenerbahçe Kulübü'nün olağanüstü seçimli genel kurulunda başkanlık yarışını Aziz Yıldırım kazandı. Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen seçimde Yıldırım, başkan adayı Hakan Safi ile yarıştı.

27 BİN 387 ÜYE OY KULLANDI

Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda toplam 27 bin 387 üye oy kullanırken, bu rakam 2024 yılında gerçekleştirilen seçimde 27 bin 489 olarak kayıtlara geçmişti.

Sarı-lacivertli kulübün geleceğini belirleyen genel kurula kongre üyeleri yoğun ilgi gösterirken, gün boyu süren oy verme işlemlerinin ardından sandıklar açıldı ve sonuçlar belli oldu.

Kullanılan oy: 27 bin 387
Geçerli oy sayısı: 27 bin 172
Geçersiz oy sayısı: 135
Boş oy: 80
Aziz Yıldırım: 17 bin 245
Hakan Safi: 9 bin 927
8 YIL SONRA GERİ DÖNDÜ

Oyların çoğunluğunu alan Aziz Yıldırım, 8 yıl aradan sonra yeniden Fenerbahçe Kulübü Başkanı seçildi. Böylece Fenerbahçe'de yeni bir dönem başlarken, Yıldırım uzun bir aranın ardından yeniden sarı-lacivertli kulübün başına geçti.

HAKAN SAFİ: RAKİBİMİ KUTLUYORUM

Başkan adayı Hakan Safi, seçim sonuçları açıklanmadan stadyumdan ayrıldı. Gazetecilerin karşısına çıkan Safi, "Yeniliyoruz, öyle gözüküyor. Fenerbahçe camiası başka türlü anlıyor, eskide yaşamayı seviyor. Rakibimizi, Aziz Başkanımı tebrik ediyorum. İnşallah kendisi başarılı olur. Camiamız böyle uygun görmüş. Rakibimi kutluyorum." ifadelerini kullandı.

AZİZ YILDIRIM: BEN VE ARKADAŞLARIM BORCU ÖDEYECEĞİZ
Seçim zaferi sonrası kürsüye gelen başkan Aziz Yıldırım,
"Değerli Fenerbahçeli kardeşlerim, kazanan Fenerbahçe'dir. Aziz Yıldırım ve arkadaşları değildir. Bugünden itibaren Hakan Safi ve büyüklerimizin bir araya gelmesini umuyoruz. Güzel tezahüratları inşallah hep beraber yaparız. Biz birbirimize küsmeyeceğiz. Birlik ve beraberliğe ihtiyacımız var. Değerli insanların olduğu bir yönetim kurduk. Tecrübelerimle beraber onlarla çalışacağız. 15 gün içinde takviyeleri yapacağız. Nihat bey ve arkadaşları bu stadyumu büyütmek için çalışmalara başlayacak. Finansal projeleri hayata geçireceğiz. Sizlere minnettarım. Ben ve arkadaşlarım borcumuzu ödeyeceğiz."
dedi.
AZİZ YILDIRIM'IN YÖNETİM KURULU

"Barış Göktürk, Mahmut Nedim Uslu, Nihat Özbağı, Mustafa Çağlar, Ahmet Önder Fırat, Cihan Kamer, Fatih Öztürk, Batuhan Özdemir, Tanju Kaya, Murat İman, Özgür Peker, Yusuf Buğra Tanık, Mehmet Aydın, Mehmet Selim Kosif"



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