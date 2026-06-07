Fenerbahçe Kulübü yeni başkanını seçti

Fenerbahçe Kulübü'nde Olağanüstü Seçimli Genel Kurul sona erdi. 27 bin 387 üyenin katıldığı seçimde Aziz Yıldırım, 17.245 oyla 8 yıl sonra yeniden sarı-lacivertlilerin başkanı seçildi. Hakan Safi ise 9.927 oy aldı.
Fenerbahçe Kulübü'nün olağanüstü seçimli genel kurulunda başkanlık yarışını Aziz Yıldırım kazandı. Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen seçimde Yıldırım, başkan adayı Hakan Safi ile yarıştı.
Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda toplam 27 bin 387 üye oy kullanırken, bu rakam 2024 yılında gerçekleştirilen seçimde 27 bin 489 olarak kayıtlara geçmişti.
Sarı-lacivertli kulübün geleceğini belirleyen genel kurula kongre üyeleri yoğun ilgi gösterirken, gün boyu süren oy verme işlemlerinin ardından sandıklar açıldı ve sonuçlar belli oldu.
Oyların çoğunluğunu alan Aziz Yıldırım, 8 yıl aradan sonra yeniden Fenerbahçe Kulübü Başkanı seçildi. Böylece Fenerbahçe'de yeni bir dönem başlarken, Yıldırım uzun bir aranın ardından yeniden sarı-lacivertli kulübün başına geçti.
Başkan adayı Hakan Safi, seçim sonuçları açıklanmadan stadyumdan ayrıldı. Gazetecilerin karşısına çıkan Safi, "Yeniliyoruz, öyle gözüküyor. Fenerbahçe camiası başka türlü anlıyor, eskide yaşamayı seviyor. Rakibimizi, Aziz Başkanımı tebrik ediyorum. İnşallah kendisi başarılı olur. Camiamız böyle uygun görmüş. Rakibimi kutluyorum." ifadelerini kullandı.
"Barış Göktürk, Mahmut Nedim Uslu, Nihat Özbağı, Mustafa Çağlar, Ahmet Önder Fırat, Cihan Kamer, Fatih Öztürk, Batuhan Özdemir, Tanju Kaya, Murat İman, Özgür Peker, Yusuf Buğra Tanık, Mehmet Aydın, Mehmet Selim Kosif"