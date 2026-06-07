Fenerbahçe Kulübü yeni başkanını seçti

Seçim zaferi sonrası kürsüye gelen başkan Aziz Yıldırım,

"Değerli Fenerbahçeli kardeşlerim, kazanan Fenerbahçe'dir. Aziz Yıldırım ve arkadaşları değildir. Bugünden itibaren Hakan Safi ve büyüklerimizin bir araya gelmesini umuyoruz. Güzel tezahüratları inşallah hep beraber yaparız. Biz birbirimize küsmeyeceğiz. Birlik ve beraberliğe ihtiyacımız var. Değerli insanların olduğu bir yönetim kurduk. Tecrübelerimle beraber onlarla çalışacağız. 15 gün içinde takviyeleri yapacağız. Nihat bey ve arkadaşları bu stadyumu büyütmek için çalışmalara başlayacak. Finansal projeleri hayata geçireceğiz. Sizlere minnettarım. Ben ve arkadaşlarım borcumuzu ödeyeceğiz."