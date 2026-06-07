Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Fenerbahçeli yıldızdan Aziz Yıldırım'a sürpriz telefon: "Moralim yükseldi"

Fenerbahçeli yıldızdan Aziz Yıldırım'a sürpriz telefon: "Moralim yükseldi"

22:367/06/2026, Pazar
G: 7/06/2026, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber
Fenerbahçe
Fenerbahçe

Performansı nedeniyle eleştirilen ve takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Fenerbahçeli yıldız, seçim sürecinde kendisine sahip çıkan Aziz Yıldırım'ı telefonla aradı. Tecrübeli oyuncunun o sözleri dikkat çekti.

Fenerbahçe'de başkanlık seçiminin ardından dikkat çeken bir gerçek ortaya çıktı. Seçim süreci boyunca Aziz Yıldırım'ın kendisi hakkında yaptığı açıklamalardan etkilenen Ederson'un, deneyimli başkanı telefonla aradığı öğrenildi.

Gazeteci Ersin Düzen'in aktardığı bilgiye göre, performansı nedeniyle son dönemde eleştirilerin hedefi olan ve sezon sonunda takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Brezilyalı kalecinin, Yıldırım'a destek sözleri için teşekkür ettiği belirtildi.

'Seve seve kalmak isterim'

Ederson'un telefon görüşmesinde, "Benim hakkımdaki konuşmalarınızdan dolayı çok mutlu oldum. Moralim yükseldi, gurur duydum. Sizin başkanlığınızda Fenerbahçe'de seve seve kalmak isterim." ifadelerini kullandığı aktarıldı.

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım - Ederson Moraes

Seçim döneminde Aziz Yıldırım'ın tecrübeli kaleciye olan güvenini dile getirmesi ve kamuoyu önünde destek vermesi, Ederson üzerinde olumlu etki yarattı. Takımdan ayrılması beklenen yıldız futbolcunun bu görüşmenin ardından geleceğine ilişkin düşüncelerini yeniden gözden geçirdiği öne sürüldü.




#Fenerbahçe
#Aziz Yıldırım
#Ederson
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Başvuru şartları, kadro dağılımı ve KPSS puanı detayları