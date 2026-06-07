Fenerbahçeli yıldızdan Aziz Yıldırım'a sürpriz telefon: "Moralim yükseldi"

Fenerbahçe'de başkanlık seçiminin ardından dikkat çeken bir gerçek ortaya çıktı. Seçim süreci boyunca Aziz Yıldırım'ın kendisi hakkında yaptığı açıklamalardan etkilenen Ederson'un, deneyimli başkanı telefonla aradığı öğrenildi.

Gazeteci Ersin Düzen'in aktardığı bilgiye göre, performansı nedeniyle son dönemde eleştirilerin hedefi olan ve sezon sonunda takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Brezilyalı kalecinin, Yıldırım'a destek sözleri için teşekkür ettiği belirtildi.

'Seve seve kalmak isterim'

Ederson'un telefon görüşmesinde, "Benim hakkımdaki konuşmalarınızdan dolayı çok mutlu oldum. Moralim yükseldi, gurur duydum. Sizin başkanlığınızda Fenerbahçe'de seve seve kalmak isterim." ifadelerini kullandığı aktarıldı.

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım - Ederson Moraes

Seçim döneminde Aziz Yıldırım'ın tecrübeli kaleciye olan güvenini dile getirmesi ve kamuoyu önünde destek vermesi, Ederson üzerinde olumlu etki yarattı. Takımdan ayrılması beklenen yıldız futbolcunun bu görüşmenin ardından geleceğine ilişkin düşüncelerini yeniden gözden geçirdiği öne sürüldü.











