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Aziz Yıldırım koltuğa oturdu, anlaşma sağladı: Taraftarı çıldırtan transfer!

Aziz Yıldırım koltuğa oturdu, anlaşma sağladı: Taraftarı çıldırtan transfer!

22:167/06/2026, Pazar
G: 7/06/2026, Pazar
Yeni Şafak
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Fenerbahçe Spor Kulübü’nde günlerdir nefeslerin tutularak beklendiği tarihi Olağanüstü Seçimli Genel Kurul maratonu Kadıköy'de muhteşem bir zaferle noktalandı. Sandıkların açılmasıyla birlikte rakiplerine ezici bir üstünlük kuran efsane başkan Aziz Yıldırım, kongre üyelerinden tam 17.245 oy alarak yeniden Fenerbahçe’nin rekor oyla 35. Başkanı seçildi. Aziz Yıldırım’ın ilk transferi ise belli oldu.

Fenerbahçe’de yeni dönem resmen başladı. Aziz Yıldırım, bugün yapılan kongrede 17.245 oy alarak Fenerbahçe’nin 35. Başkanı seçildi. 


Seçimin hemen ardından transfer hamlesini de geciktirmeyen Yıldırım, Kosovalı golcü Vedat Muriqi için anlaşmaya vardı.

HT Spor’un haberine göre; Fenerbahçe, Vedat Muriqi’nin bonservisi için 15 milyon euro ödeyecek. 


Aziz Yıldırım’ın başkanlık koltuğuna oturduktan sonraki ilk resmi transfer hamlesi olarak kayıtlara geçen Muriqi operasyonu, sarı-lacivertli taraftarlar arasında büyük heyecan yarattı. 


Deneyimli golcünün, Fenerbahçe’ye dönmesi halinde kadroda önemli bir güç olacağı değerlendiriliyor.


Transferin resmi açıklamasının önümüzdeki günlerde yapılması bekleniyor.


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