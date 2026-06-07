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Aziz Yıldırım'dan seçim zaferi sonrası ilk açıklama

Aziz Yıldırım'dan seçim zaferi sonrası ilk açıklama

22:237/06/2026, Pazar
G: 7/06/2026, Pazar
Yeni Şafak
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Fenerbahçe Kulübünde başkanlık seçimini Aziz Yıldırım kazandı.
Fenerbahçe Kulübünde başkanlık seçimini Aziz Yıldırım kazandı.

Sarı-lacivertli camiada Aziz Yıldırım dönemi yeniden başladı. Rekor oyla başkan seçilen Yıldırım, birlik çağrısı yaparken taraftara da şampiyonluk sözü verdi.

Fenerbahçe Kulübü'nün olağanüstü seçimli genel kurulunda başkanlık yarışını Aziz Yıldırım kazandı. Sarı-lacivertli camianın yoğun ilgi gösterdiği seçimde Yıldırım, rakibi Hakan Safi'yi geride bırakarak 8 yıl sonra yeniden başkanlık koltuğuna oturdu.

Seçim sonuçlarına göre Aziz Yıldırım 17 bin 245 oy alırken, Hakan Safi 9 bin 927 oyda kaldı. Böylece Yıldırım, aldığı oy sayısıyla Fenerbahçe tarihinin en yüksek oyla seçilen başkanı olarak kayıtlara geçti.

Genel kurulda toplam 27 bin 387 oy kullanılırken, 27 bin 172 oy geçerli sayıldı. Seçimde 135 oy geçersiz kabul edilirken, 80 üye ise boş oy kullandı.

Bu sonuçla birlikte Aziz Yıldırım, Fenerbahçe'nin 35. başkanı olarak kulüp tarihindeki yerini aldı ve 8 yıllık aranın ardından yeniden göreve döndü.

"Kazanan Fenerbahçe'dir"

Seçim zaferinin ardından kürsüye çıkan Aziz Yıldırım, birlik ve beraberlik mesajları verdi.

"Kazanan Fenerbahçe'dir" diyerek sözlerine başlayan Yıldırım, "Hakan Safi bey ve herkesin bir araya gelmesini arzu ediyoruz. İnşallah hep beraber şampiyon oluruz. Birbirimize sarılacağız, ayrışmak yanlış. Biz içimizde ayrışmayacağız, buna müsaade etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Taraftarlara şampiyonluk sözü de veren Yıldırım, "Sözüm şampiyonluk. Gerekli olan takviye neyse 15 gün içinde yapacağız. Bugün bizi rekor oyla seçtiniz, borcumuzu ödeyeceğiz. Şampiyonluk borcumuzu ödemeden gitmeyeceğiz." dedi.



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