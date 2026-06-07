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Aziz Yıldırım'dan sol beke sürpriz isim! 20 milyon euroluk yıldız listede

Aziz Yıldırım'dan sol beke sürpriz isim! 20 milyon euroluk yıldız listede

09:467/06/2026, Pazar
G: 7/06/2026, Pazar
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Fenerbahçe'de başkan adaylarından Aziz Yıldırım, transferde büyük bir sürprize hazırlanıyor. Yıldırım başkan seçilmesi halinde sol beke yıldız oyuncuyu getirecek.

Fenerbahçe'de bugün yapılacak seçimde Fenerbahçe'nin 35. başkanı olmak için Hakan Safi ile yarışacak olan Aziz Yıldırım, transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Şu ana kadar Serhou Guirassy ve Vedat Muriç ile anlaşma sağlayan Yıldırım'ın sol bek pozisyonu için de flaş bir ismi gündemine aldığı belirtildi.

Aziz Yıldırım'ın, Bayer Leverkusen'de forma giyen İspanyol futbolcu Alejandro Grimaldo'yu listesine eklediği öğrenildi.

Takvim'in haberine göre, Yıldırım'ın bugün başkan seçilmesi durumunda kurmaylarıyla beraber Grimaldo'nun menajeri ile görüşmelere başlayacağı kaydedildi.

Bunun yanı sıra ilerleyen günlerde 30 yaşındaki futbolcu için Alman ekibine resmi teklif yapılacağı öğrenildi.

Başarılı futbolcu bu sezon Leverkusen formasıyla çıktığı 46 maçta 14 gol, 12 asistlik performans sergiledi. Grimaldo'nun 1 yıl daha kontratı olmasına rağmen Leverkusen'den ayrılmak istediği de gelen bilgiler arasında.

İspanya Milli takımı ile 13 maçta boy gösteren Grimaldo'ya güncel verilere göre 20 milyon euro değer biçiliyor.

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