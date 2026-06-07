DGS’ye geç başvuru yapacak adaylar için tarih belli oldu

Dikey Geçiş Sınavı’na girecek adaylar için 2026 takvimi netleşti. Normal başvuru sürecini kaçıran adaylar, DGS geç başvuru işlemini 11 Haziran 2026’da yapabilecek.

DGS 2026 ne zaman yapılacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı (DGS), ön lisans eğitimini 4 yıllık lisans programlarına tamamlamak isteyen adaylar için 19 Temmuz 2026 Pazar günü yapılacak.

2026-DGS, takvime göre sabah oturumu şeklinde gerçekleştirilecek. Adaylar, sınav süreciyle ilgili başvuru ve ödeme işlemlerini ÖSYM’nin belirlediği tarihlere göre tamamlayacak.

DGS geç başvuru günü ne zaman?

2026-DGS için normal başvuru süreci 15 Mayıs 2026’da başladı ve 2 Haziran 2026’da sona erdi. Bu tarihler arasında başvuru yapamayan ya da sınav ücretini yatıramayan adaylar için geç başvuru günü 11 Haziran 2026 olarak belirlendi.

Öne çıkan tarihler şöyle:

Normal başvuru başlangıcı: 15 Mayıs 2026

Normal başvuru bitişi: 2 Haziran 2026

DGS geç başvuru günü: 11 Haziran 2026

DGS sınav tarihi: 19 Temmuz 2026 Pazar

Geç başvuru ücreti artırımlı ödenecek

DGS’ye geç başvuru yapacak adaylar, sınav ücretini yüzde 50 artırımlı olarak ödeyecek. Başvuru sürecini kaçıran adayların, 11 Haziran 2026 tarihindeki geç başvuru gününde işlemlerini tamamlaması gerekiyor.