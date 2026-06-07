DGS’ye geç başvuru yapacak adaylar için tarih belli oldu

DGS geç başvuru tarihi 2026 takvimiyle birlikte adayların gündeminde yer alıyor. Ön lisans eğitimini lisans programlarına tamamlamak isteyen adaylar için 2026-DGS 19 Temmuz Pazar günü yapılacak; normal başvuru sürecini kaçıranlar ise geç başvuru işlemlerini 11 Haziran 2026’da yüzde 50 artırımlı ücretle tamamlayabilecek.
Dikey Geçiş Sınavı’na girecek adaylar için 2026 takvimi netleşti. Normal başvuru sürecini kaçıran adaylar, DGS geç başvuru işlemini 11 Haziran 2026’da yapabilecek.
DGS 2026 ne zaman yapılacak?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı (DGS), ön lisans eğitimini 4 yıllık lisans programlarına tamamlamak isteyen adaylar için 19 Temmuz 2026 Pazar günü yapılacak.
2026-DGS, takvime göre sabah oturumu şeklinde gerçekleştirilecek. Adaylar, sınav süreciyle ilgili başvuru ve ödeme işlemlerini ÖSYM’nin belirlediği tarihlere göre tamamlayacak.
DGS geç başvuru günü ne zaman?
2026-DGS için normal başvuru süreci 15 Mayıs 2026’da başladı ve 2 Haziran 2026’da sona erdi. Bu tarihler arasında başvuru yapamayan ya da sınav ücretini yatıramayan adaylar için geç başvuru günü 11 Haziran 2026 olarak belirlendi.
Öne çıkan tarihler şöyle:
- Normal başvuru başlangıcı: 15 Mayıs 2026
- Normal başvuru bitişi: 2 Haziran 2026
- DGS geç başvuru günü: 11 Haziran 2026
- DGS sınav tarihi: 19 Temmuz 2026 Pazar
Geç başvuru ücreti artırımlı ödenecek
DGS’ye geç başvuru yapacak adaylar, sınav ücretini yüzde 50 artırımlı olarak ödeyecek. Başvuru sürecini kaçıran adayların, 11 Haziran 2026 tarihindeki geç başvuru gününde işlemlerini tamamlaması gerekiyor.
Sınav, ön lisans mezunlarının lisans programlarına geçiş yapabilmesi için düzenlenecek. Başvuru sürecine ilişkin işlemler, ÖSYM’nin belirlediği takvim doğrultusunda yürütülecek.