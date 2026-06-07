Nabekar ne demektir? Kim Milyoner Olmak İster'de soruldu! İşte 200 bin TL'lik sorunun cevabı

Nabekar ne demektir?
Nabekar ne demektir? Kim Milyoner Olmak İster adlı bilgi yarışması bu akşam yeni bölümüyle ekranlara geldi. Programın bir kısmında yarışmacıya yöneltilen 'Nabekar' kelimesinin anlamı merak konusu oldu. 200 bin TL değerindeki sorunun doğru yanıtı haberimizde.
SORU:
Nabekar ne demektir?
CEVAP: B: Yararsız
A: Evli
B: Yararsız
C: Meraklı
D: Aile
NABEKAR KELİMESİNİN ANLAMI
Yararsız, işe yaramaz, serseri, haylaz, avare, işsiz anlamlarına gelir. Bu kelime genellikle na bekar şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı nabekar şeklinde olmalıdır.
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