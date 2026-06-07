Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Türkiye maçı kaç kaç bitti?

Türkiye maçı kaç kaç bitti?

08:347/06/2026, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber

24 yıl sonra Dünya Kupası'na boy gösterecek A Milli Takım, son hazırlık maçında Venezuela ile karşılaştı. TSİ 01:00'de başlayan maç Inter Miami FC Stadı'nda oynandı. Türkiye Venezuela'yı 2-1 yendi. Turnuva öncesi hazırlık müsabakalarını kayıpsız kapattı.

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında son hazırlık maçında Miami'de Venezuela'yı 2-1 yendi. Turnuva öncesi hazırlık müsabakalarını kayıpsız kapattı.

Venezuela 13. dakikada Mendoza'nın attığı golle 1-0 öne geçti. 44'te yaşanan karambolde Venezuelalı futbolcular topu kendi ağlarına gönderdi ve ilk yarı 1-1 sona erdi.

54. dakikada sahneye çıkan Yunus Akgün, ceza sahası dışından enfes bir gole imza attı ve A Milli Takım'ı 2-1 öne geçirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca müsabaka 2-1 Ay-Yıldızlıların üstünlüğüyle sona erdi.

Bu skorla birlikte A Milli Takım, Dünya Kupası öncesi düzenlenen iki hazırlık maçını da kayıpsız kapatmış oldu. Kırmızı-beyazlılar, İstanbul'da oynadığı ilk hazırlık karşılaşamasında Kuzey Makedonya'yı 4-0 mağlup etti.

#Venezuela
#Türkiye
#2026 fifa dünya kupası
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Babalar günü ne zaman? Babalar günü bugün mü?