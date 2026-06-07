20 bine yakın konut 64 ilde satışa çıkıyor. Orta gelirli vatandaşların erişebileceği 2+1 ve 3+1 projeden oluşan bir proje. TOKİ 20 bin kurasız konut başvuruları, 15 Haziran'da başlayacak, satışlar ise 17 Temmuz'a kadar devam edecek. Kampanyadan kimler yararlanacak? 18 yaşını doldurmuş Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan, eşinin ve kendisinin üzerine kayıtlı bir evinin olmaması gerekir. Peki TOKİ orta gelir grubu kurasız konut satışı olan iller hangileri? İşte TOKİ kurasız konutlarına ilişkin merak edilenler.

1 /9 TOKİ'nin 64 ilde satışa sunacağı yaklaşık 20 bin konutun il ve ilçelere göre dağılımı belli oldu. Projede en fazla konutun satılacağı iller Ankara, Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay olarak kayıtlara geçti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Toplu Konut İdaresi Başkanlığının (TOKİ) orta gelir grubuna yönelik 64 ilde yaklaşık 20 bin konutu satışa çıkaracağını duyurdu.

2 /9 Konutlarda üç farklı ödeme modeli uygulanacak. Konut fiyatları 2 milyon 100 bin liradan başlarken, aylık taksitler yaklaşık 18 bin liradan başlayacak. Peşin ödeme yapanlara yüzde 25, yüzde 50 peşin ödeme yapanlara ise yüzde 8 indirim imkanı sağlanacak. Ayrıca 72 aya kadar vade seçeneği sunulacak.

3 /9 TOKİ açık satış konut satışı kampanyası başvurusu ne zaman bitecek? TOKİ 20 bin kurasız konut başvuruları, 15 Haziran'da başlayacak, satışlar ise 17 Temmuz'a kadar devam edecek.

4 /9 TOKİ açık satış kampanyasından kimler yararlanacak? 18 yaşını doldurmuş Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan, eşinin ve kendisinin üzerine kayıtlı bir evinin olmaması gerekir.

5 /9 TOKİ kurasız konut satışları hangi illerde var? Projede en fazla konutun satılacağı iller Ankara, Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay olarak kayıtlara geçti. Bu doğrultuda 64 ilde yaklaşık 20 bin konutun satılacağı il ve ilçeler de netleşti.

6 /9 Ankara'nın Ayaş, Çamlıdere, Çubuk, Güdül, Haymana, Kızılcahamam, Mamak ve Sincan ilçelerinde 2 bin 62 konut, İzmir'in Bayraklı ve Selçuk ilçelerinde 306 konut satılacak. Antalya'da 46, Edirne'de 127, Kırklareli'nde 139, Tekirdağ'da 424, Çanakkale'de 108, Balıkesir'de 213, Bursa'da 2 bin 200, Kocaeli'de 423, Sakarya'da 20, Düzce'de 130, Bilecik'te 206, Kütahya'da 127, Manisa'da 115, Aydın'da 310, Muğla'da 97, Denizli'de 319, Burdur'da 269, Isparta'da 176, Afyonkarahisar'da 396, Eskişehir'de 565, Konya'da 998, Karaman'da 120, Mersin'de 272, Aksaray'da 219, Kırşehir'de 220, Kırıkkale'de 85,

7 /9 Çankırı'da 83, Karabük'te 127, Zonguldak'ta 19, Kastamonu'da 28, Çorum'da 157, Yozgat'ta 216, Kayseri'de 104, Hatay'da 1240, Gaziantep'te 7, Kahramanmaraş'ta 1073, Malatya'da 1000, Sivas'ta 203, Tokat'ta 59, Amasya'da 68, Samsun'da 684, Giresun'da 38, Gümüşhane'de 44, Erzincan'da 37, Elazığ'da 61, Bingöl'de 88, Mardin'de 452, Batman'da 588, Siirt'te 294, Şırnak'ta 275, Hakkari'de 86, Van'da 161, Bitlis'te 262, Muş'ta 147, Ağrı'da 118, Kars'ta 48, Erzurum'da 21, Bayburt'ta 172, Rize'de 5, Artvin'de 30, Ardahan'da 13, Nevşehir'de 317 konut satışa sunulacak.

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