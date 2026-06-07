Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji uyardı: 8 ilde sağanak var

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Akdeniz’in Toroslar mevkii, Batı ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Edirne, Kırklareli, Afyonkarahisar, Isparta, Muş, Ağrı çevreleri ile Van ve Bitlis’in kuzeyinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İşte 7 Haziran 2026 Meteoroloji hava durumu tahmini raporu.

1 /6 Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 7 Haziran Pazar gününe ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre yurt genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava beklenirken, bazı bölgelerde sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak. Edirne ve Kırklareli çevrelerinde öğle saatlerinden sonra yerel yağış beklenirken, İstanbul’da sıcaklığın 29 derece olacağı tahmin ediliyor.

2 /6 İLLERE GÖRE HAVA DURUMU MARMARA Parçalı ve az çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. BURSA °C, 33°C Parçalı ve az çok bulutlu ÇANAKKALE °C, 31°C Parçalı ve az çok bulutlu EDİRNE °C, 32°C Parçalı ve az çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı İSTANBUL °C, 29°C Parçalı ve az çok bulutlu.

3 /6 EGE Parçalı ve az çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Afyonkarahisar çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. A.KARAHİSAR °C, 28°C Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı DENİZLİ °C, 35°C Parçalı ve az çok bulutlu İZMİR °C, 32°C Parçalı ve az çok bulutlu MUĞLA °C, 33°C Parçalı ve az çok bulutlu.

4 /6 AKDENİZ Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Toroslar mevkii ve Isparta çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. ADANA °C, 31°C Parçalı ve az bulutlu ANTALYA °C, 30°C Parçalı ve az bulutlu BURDUR °C, 31°C Parçalı, yer yer çok bulutlu HATAY °C, 28°C Parçalı ve az bulutlu İÇ ANADOLU Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. ANKARA °C, 30°C Parçalı, yer yer çok bulutlu ESKİŞEHİR °C, 30°C Parçalı, yer yer çok bulutlu KONYA °C, 29°C Parçalı, yer yer çok bulutlu NEVŞEHİR °C, 26°C Parçalı, yer yer çok bulutlu.

5 /6 BATI KARADENİZ Parçalı ve az çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. BARTIN °C, 29°C Parçalı, yer yer çok bulutlu BOLU °C, 28°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı KASTAMONU °C, 28°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ZONGULDAK °C, 25°C Parçalı, yer yer çok bulutlu ORTA ve DOĞU KARADENİZ Parçalı ve az çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. AMASYA °C, 31°C Parçalı, yer yer çok bulutlu RİZE °C, 24°C Parçalı, yer yer çok bulutlu SAMSUN °C, 26°C Parçalı, yer yer çok bulutlu TRABZON °C, 23°C Parçalı, yer yer çok bulutlu.