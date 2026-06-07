Fenerbahçe'de Olağanüstü Seçimli Genel Kurul heyecanı yaşanıyor. Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım ile Hakan Safi'nin yarıştığı tarihi kongrede, merakla beklenen oy verme işlemi saat 10.00'da resmen başladı. Fenerbahçe'den yapılan açıklamada 44 bin 741 üyenin genel kurula katılma hakkı olduğu belirtilmişti. Peki Fenerbahçe başkanlık seçim sonuçları ne zaman belli olacak? Fenerbahçe’nin yeni başkanı Aziz Yıldırım mı, Hakan Safi mi olacak? Fenerbahçe seçim sonuçları için heyecan dorukta.

1 /5 Fenerbahçe Spor Kulübü'nde aylardır liderlik yarışı ve dev transfer vaatleriyle spor gündemini meşgul eden olağanüstü seçimli genel kurulda en kritik aşamaya gelindi. Aziz Yıldırım ve Hakan Safi’nin yarıştığı Fenerbahçe'nin olağanüstü seçimli genel kurul toplantısında oy verme işlemi saat 10.00'da başladı.

2 /5 Fenerbahçe başkanlık seçimi oy verme işlemi ne zaman sona erecek? Fenerbahçe'nin olağanüstü seçimli genel kurulunda bugün yapılacak seçimde kulübün yeni başkanı belirlenecek. Fenerbahçe'den yapılan açıklamada 44 bin 741 üyenin genel kurula katılma hakkı olduğu belirtilmişti. 10.00'da başlayan oy verme işlemi 17.00'de sona erecek.

3 /5 Fenerbahçe başkanlık seçim sonuçları ne zaman belli olacak? Fenerbahçe başkanlık seçim sonuçları, saat 17.00'de sandıkların kapanması ve oyların sayılmasıyla birlikte belli olması bekleniyor. Saa 19:00 itibariyle Fenerbahçe’nin yeni başkanının Aziz Yıldırım mı Hakan Safi mi olduğu belli olması bekleniyor. Fenerbahçe'de başkan adayları Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'nin yönetim kurulu listeleri şöyle:

4 /5 AZİZ YILDIRIM'IN YÖNETİM KURULU LİSTESİ Asil Üyeler: Barış Göktürk, Mahmut Uslu, Nihat Özbağı, Mustafa Çağlar, Önder Fırat, Cihan Kamer, Fatih Öztürk, Batuhan Özdemir, Tanju Kaya, Murat İman, Özgür Peker, Yusuf Buğra Tanık, Mehmet Aydın, Selim Kosif. Yedek Üyeler: Fatih Aslan, Volkan Akan, Mustafa Aydın Acun, Barış Karagöz, Savaş Adalet, Demre İşcan, Yasemin Babayiğit.