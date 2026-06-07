Öğrenci affı ve üniversite öğrenci affı düzenlemesi, eğitimine ara vermek zorunda kalan ya da ilişiği kesilen öğrenciler tarafından yakından takip ediliyor. Meclis gündemine gelmesi beklenen öğrenci affı düzenlemesi için “öğrenci affı ne zaman çıkacak?” ve “kimler yararlanacak?” soruları öne çıkarken, düzenlemenin kapsamı netleştiğinde hangi öğrencilerin başvuru yapabileceği de belli olacak. Ak Parti, yükseköğretimle ilişiği kesilen öğrencilere yeniden kayıt hakkı tanıyan yeni bir düzenleme hazırlıyor. İşte öğrenci affı düzenlemesinin detayları.
Yükseköğrenim hayatına yarıda bırakmak zorunda kalan milyonlarca gencin gözü kulağı son dönemde tamamen Ankara'ya çevrilmiş durumda. Özellikle eğitim hakkına yeniden kavuşmak isteyenlerin yakından takip ettiği öğrenci affı, en çok merak edilen konular arasına. Eğitimlerini tamamlayarak diplomalı bir geleceğe adım atmayı hedefleyen vatandaşlar, üniversite öğrenci affı düzenlemesi Meclis gündemine ne zaman gelecek sorusuna kilitlenmiş vaziyette. Kulislerde yasa teklifinin detayları konuşulurken, en büyük merak konusu ise öğrenci affı ne zaman çıkacak ve bu haktan tam olarak kimler yararlanacak soruları etrafında şekilleniyor. Meclis’ten gelecek resmi açıklamalar ve kapsam detayları netleştikçe, akademik kariyerine kaldığı yerden devam etmek isteyen adaylar için yepyeni bir sayfa açılmış olacak.
Öğrenci affı çıkacak mı, ne zaman çıkacak?
AK Parti, yükseköğretimle ilişiği kesilen öğrencilere yeniden kayıt hakkı tanıyan yeni bir düzenleme hazırlıyor. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'na eklenmesi planlanan Geçici Madde 85 ile 2022'deki af uygulamasının kapsamı genişletiliyor; 2026-2027 eğitim-öğretim yılında öğrenime yeniden başlama imkanı sağlanıyor.
Öğrenci affından kimler yararlanacak?
Düzenlemeyle iki farklı grup kapsama alınıyor. Birinci grup, 2022 yılında yürürlüğe giren Geçici Madde 83'ten çeşitli nedenlerle yararlanamayan öğrencilerden oluşuyor. İkinci grubu ise 1 Temmuz 2022'den bu yana kendi isteğiyle ilişiği kesilenler dahil her ne sebeple olursa olsun yükseköğretimle ilişiği kesilenler ile bir programı kazandığı halde kayıt yaptırmayanlar oluşturuyor. Düzenleme; hazırlık dahil tüm sınıflarda intibak, önlisans, lisans tamamlama, lisans ve lisansüstü öğrencileri kapsıyor.
Terör suçu, kasten öldürme, işkence, eziyet, cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı ve uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçlarından mahkum olanlar düzenlemeden yararlanamayacak. Sahte belge nedeniyle kaydı iptal edilenler ile terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulu'nca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı ve oluşumlara üyelik ya da irtibat nedeniyle ilişiği kesilenler de kapsam dışında tutuluyor.
Öğrenci affı başvurusu ne zaman yapılacak?
Düzenlemeden yararlanmak isteyenlerin, maddenin TBMM'de kabul edilerek Resmi Gazetede yürürlüğe girdiği tarihten itibaren dört ay içinde, ilişiklerinin kesildiği yükseköğretim kurumuna başvurması gerekiyor. Başvurusu kabul edilenler 2026-2027 eğitim-öğretim yılında öğrenimlerine başlayabilecek.
Askerlik görevini sürdürenlere de kolaylık sağlanıyor: Maddenin yürürlüğe girdiği tarihte askerlik görevinde bulunanlar, terhislerini izleyen iki ay içinde başvurmaları halinde aynı haklardan yararlanabilecek.
Öğrenci affı yatay geçişleri de kapsıyor mu?
Düzenleme kapsamında yeniden kayıt yaptıranlardan ÖSYS/YKS puanı, giriş yılı itibarıyla aynı veya farklı bir diploma programının taban puanına eşit ya da üzerinde olanlar yatay geçiş talebinde bulunabilecek. Ayrıca bu madde kapsamında öğrenci statüsü kazananlar Anadolu, Ankara, Atatürk ve İstanbul üniversitelerinin açık öğretim programlarına da yatay geçiş yapabilecek. Uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirleme yetkisi Yükseköğretim Kurulu'na veriliyor.