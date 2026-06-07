Tekke seçim sonuçları hangi parti kazandı, 7 Haziran seçim sonucu belediye başkanı kim oldu?

Yüksek Seçim Kurulu’nun kararıyla yeniden belde statüsü kazanan Gümüşhane’nin Tekke beldesinde seçim heyecanı yaşanıyor. Tekke beldesinde seçmenler, ara seçimde belediye başkanını ve belediye meclis üyelerini belirlemek için sandık başına gitti. Toplam 2 bin 969 seçmenin bulunduğu beldede bugün belediye başkanı ve belediye meclis üyeleri belirlenecek. Toplam 11 adayın yarıştığı seçimlerde gözler özellikle Cumhur İttifakı’nın adayı Kemalettin Demirkıran ile CHP’nin adayı Barış Demirkıran üzerinde yoğunlaştı. Oyunu kullanan vatandaşlar Tekke seçim sonuçları hangi parti kazandı, belediye başkanı kim oldu? sorusunun yanıtını aramaya başladı.

1 /4 Yüksek Seçim Kurulu (YSK), tarafından belde statüsü kazanan Gümüşhane Tekke’de 7 Haziran 2026'da seçim yapılıyor. Gümüşhane'nin Tekke beldesinde seçmenler, ara seçimde belediye başkanını ve belediye meclis üyelerini belirlemek için sandık başına gitti. Beldedeki iki okulda kurulan sandıklarda oy verme işlemi saat 08.00'de başladı. Ara seçimde belediye başkanı ve belediye meclis üyelerini belirlemek için kurulan 9 sandıkta 2 bin 969 seçmenin oy kullanması bekleniyor.

2 /4 Tekke seçim sonuçları hangi parti kazandı, belediye başkanı kim oldu? Toplam 11 adayın yarıştığı seçimlerde gözler özellikle Cumhur İttifakı’nın adayı Kemalettin Demirkıran ile CHP’nin adayı Barış Demirkıran üzerinde yoğunlaştı. Önceki seçim sonuçları ve sahadaki tablo dikkate alındığında yarışın iki aday arasında geçmesi bekleniyor. Oy verme işlemi gün boyunca devam edecek. Saat 17.00’da sandıkların kapanmasının ardından yapılacak sayımın ardından Tekke’nin yeniden belde statüsü kazanmasının ardından seçilecek ilk belediye başkanı belli olacak.

3 /4 Belediye başkanlığı için 11 siyasi parti adayın yer aldığı beldedeki ara seçimde birleşik oy pusulasında siyasi partiler şu şekilde sıralandı: "Adalet Birlik Partisi, Adalet ve Kalkınma Partisi, Doğru Yol Partisi, Saadet Partisi, Türkiye Komünist Hareketi, Cumhuriyet Halk Partisi, Yerli ve Milli Parti, Yeniden Refah Partisi, Anadolu Birliği Partisi, Türkiye Komünist Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi."