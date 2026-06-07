Bugün kimin maçı var, bugün hangi maçlar oynanacak? 7 Haziran Pazar hazırlık maçı programı

Futbol dünyasında bugün kelimenin tam anlamıyla kelimenin tam anlamıyla nefes kesen bir karşılaşma trafiği yaşanıyor. Ekran başına kilitlenen bugünkü maçlar futbolseverler tarafından yoğun takip ediliyor. Yaklaşan dev turnuva öncesinde eksiklerini kapatmak, taktiksel uyumu yakalamak ve oyuncuların son durumunu görmek isteyen ülkeler için hazırlık mücadeleleri büyük bir önem taşıyor. Dünya Kupası maçı öncesi takımlar eksiklerini görmek için hazırlık maçına çıkıyor. Günün en dikkat çeken uluslararası randevularında Hırvatistan, Slovenya ile İtalya ise Yunanistan takımları ile yeşil sahaya çıkıyor. Kulüp bazında ise Avrupa'nın en prestijli liglerinden birine yükselme mücadelesinde kritik bir viraja giriliyor; İspanya La Liga 2 Play-Off Yarı Final maçı heyecanı bugün yaşanıyor. Hem milli takımların provası hem de İspanya'daki bu kader maçı, pazar gününü tam bir futbol şölenine dönüştürüyor. İşte 7 Haziran Pazar bugün oynanacak maçlar, maç saatleri ve yayın bilgisi.