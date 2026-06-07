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Bugün kimin maçı var, bugün hangi maçlar oynanacak? 7 Haziran Pazar hazırlık maçı programı

Bugün kimin maçı var, bugün hangi maçlar oynanacak? 7 Haziran Pazar hazırlık maçı programı

11:487/06/2026, Pazar
Yeni Şafak
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Bugünkü maçlar futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Dünya Kupası öncesi hazırlıklarını sürdüren takımlar, eksiklerini görmek ve son durumlarını değerlendirmek için sahaya çıkıyor. Hırvatistan, Slovenya ile; İtalya ise Yunanistan ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Öte yandan İspanya La Liga 2 Play-Off Yarı Final mücadelesinin heyecanı da bugün yaşanacak. İşte 7 Haziran Pazar bugün oynanacak maçlar, maç saatleri ve yayın bilgisi.

Futbol dünyasında bugün kelimenin tam anlamıyla kelimenin tam anlamıyla nefes kesen bir karşılaşma trafiği yaşanıyor. Ekran başına kilitlenen bugünkü maçlar futbolseverler tarafından yoğun takip ediliyor. Yaklaşan dev turnuva öncesinde eksiklerini kapatmak, taktiksel uyumu yakalamak ve oyuncuların son durumunu görmek isteyen ülkeler için hazırlık mücadeleleri büyük bir önem taşıyor. Dünya Kupası maçı öncesi takımlar eksiklerini görmek için hazırlık maçına çıkıyor. Günün en dikkat çeken uluslararası randevularında Hırvatistan, Slovenya ile İtalya ise Yunanistan takımları ile yeşil sahaya çıkıyor. Kulüp bazında ise Avrupa'nın en prestijli liglerinden birine yükselme mücadelesinde kritik bir viraja giriliyor; İspanya La Liga 2 Play-Off Yarı Final maçı heyecanı bugün yaşanıyor. Hem milli takımların provası hem de İspanya'daki bu kader maçı, pazar gününü tam bir futbol şölenine dönüştürüyor. İşte 7 Haziran Pazar bugün oynanacak maçlar, maç saatleri ve yayın bilgisi.

Bugün kimin maçı var, hangi maçlar oynanacak?

01:00 Brezilya 2-1 Mısır hazırlık maçı TRT Spor

03:00 Arjantin 2-0 Honduras hazırlık maçı S Sport

20:00 Belçika - İtalya UEFA U17 Avrupa Şampiyonası Final UEFA.tv

21:45 Hırvatistan - Slovenya hazırlık maçı S Sport Plus

22:00 Yunanistan - İtalya hazırlık maçı Yayın Yok

22:00 Las Palmas - Malaga İspanya La Liga 2 Play-Off Yarı Final S Sport Plus

Yarın kimin maçı var?

21:45 Hollanda - Özbekistan hazırlık maçı S Sport Plus

22:10 Fransa - Kuzey İrlanda hazırlık maçı S Sport Plus

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