Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Filenin Sultanları Bulgaristan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Türkiye - Bulgaristan maçı yayın bilgileri

Filenin Sultanları Bulgaristan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Türkiye - Bulgaristan maçı yayın bilgileri

21:237/06/2026, dimanche
Yeni Şafak
Sonraki haber
Türkiye - Bulgaristan maçı yayın bilgileri belli oldu
Türkiye - Bulgaristan maçı yayın bilgileri belli oldu

Filenin Sultanları Bulgaristan maçı için geri sayım başladı. A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi Brezilya etabındaki dördüncü ve son karşılaşmasında Bulgaristan ile karşı karşıya gelecek. Voleybolseverler, Türkiye - Bulgaristan maçının ne zaman oynanacağını, saat kaçta başlayacağını, hangi kanalda canlı yayınlanacağını ve Filenin Sultanları kadrosunda hangi isimlerin yer aldığını merak ediyor. Kritik mücadele, 8 Haziran Pazartesi günü saat 00.00’da TRT Spor, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

Filenin Sultanları Bulgaristan maçı, Milletler Ligi Brezilya etabının dördüncü ve son karşılaşması olarak oynanacak. A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın maç saati, yayın kanalı ve kadrosu voleybolseverlerin gündeminde yer alıyor.

Filenin Sultanları Bulgaristan maçı ne zaman?

Filenin Sultanları Bulgaristan maçı, 8 Haziran Pazartesi günü oynanacak.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 7 Haziran’ı 8 Haziran’a bağlayan gece saat 00.00’da Bulgaristan ile karşı karşıya gelecek.

Türkiye, Milletler Ligi’nde Brezilya etabındaki dördüncü ve son maçına Bulgaristan karşısında çıkacak. Mücadele, turnuvayı takip eden voleybolseverler tarafından yayın saati ve kanal bilgileriyle birlikte yakından izleniyor.

Bulgaristan - Türkiye maçı hangi kanalda?

Bulgaristan - Türkiye karşılaşması TRT Spor, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

Maça ilişkin öne çıkan yayın bilgileri şöyle:

  • Maç: Bulgaristan - Türkiye
  • Organizasyon: Milletler Ligi
  • Tarih: 8 Haziran Pazartesi
  • Saat: 00.00
  • Yayın: TRT Spor, S Sport, S Sport Plus

Filenin Sultanları kadrosunda kimler var?

A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın Bulgaristan karşılaşması öncesi kadrosunda pasör, smaçör, orta oyuncu, pasör çaprazı ve libero pozisyonlarında görev yapan isimler yer alıyor.

Pasörler: Dilay Özdemir, Buse Ünal Pehlivan

Smaçörler: İlkin Aydın, Saliha Şahin, Yaprak Erkek, Ayşe Çürük

Orta oyuncular: Deniz Uyanık, Berka Buse Özden, Karmen Aksoy, Merve Atlıer, Ezel Balık

Pasör çaprazları: Beren Yeşilırmak, Defne Başyolcu, Aylin Uysalcan

Liberolar: Eylül Akarçeşme Yatgın, Melis Yılmaz

Türkiye Brezilya etabını Bulgaristan maçıyla tamamlayacak

Filenin Sultanları, Bulgaristan karşılaşmasıyla Milletler Ligi Brezilya etabındaki maç programını tamamlayacak. Karşılaşma, 8 Haziran Pazartesi günü saat 00.00’da canlı yayınla izleyiciyle buluşacak.

#filenin sultanları
#türkiye bulgaristan
#bulgaristan
#milletler ligi
#voleybol
#kadın voleybol
#brezilya etabı
#milli takım
#voleybol maçı
#canlı yayın
#Türkiye - Bulgaristan voleybol maçı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Filenin Sultanları Bulgaristan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Türkiye - Bulgaristan maçı yayın bilgileri