Filenin Sultanları Bulgaristan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Türkiye - Bulgaristan maçı yayın bilgileri

Filenin Sultanları Bulgaristan maçı için geri sayım başladı. A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi Brezilya etabındaki dördüncü ve son karşılaşmasında Bulgaristan ile karşı karşıya gelecek. Voleybolseverler, Türkiye - Bulgaristan maçının ne zaman oynanacağını, saat kaçta başlayacağını, hangi kanalda canlı yayınlanacağını ve Filenin Sultanları kadrosunda hangi isimlerin yer aldığını merak ediyor. Kritik mücadele, 8 Haziran Pazartesi günü saat 00.00’da TRT Spor, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.
Filenin Sultanları Bulgaristan maçı, Milletler Ligi Brezilya etabının dördüncü ve son karşılaşması olarak oynanacak. A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın maç saati, yayın kanalı ve kadrosu voleybolseverlerin gündeminde yer alıyor.
Filenin Sultanları Bulgaristan maçı ne zaman?
Türkiye, Milletler Ligi’nde Brezilya etabındaki dördüncü ve son maçına Bulgaristan karşısında çıkacak. Mücadele, turnuvayı takip eden voleybolseverler tarafından yayın saati ve kanal bilgileriyle birlikte yakından izleniyor.
Bulgaristan - Türkiye maçı hangi kanalda?
Bulgaristan - Türkiye karşılaşması TRT Spor, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.
Maça ilişkin öne çıkan yayın bilgileri şöyle:
- Maç: Bulgaristan - Türkiye
- Organizasyon: Milletler Ligi
- Tarih: 8 Haziran Pazartesi
- Saat: 00.00
- Yayın: TRT Spor, S Sport, S Sport Plus
Filenin Sultanları kadrosunda kimler var?
A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın Bulgaristan karşılaşması öncesi kadrosunda pasör, smaçör, orta oyuncu, pasör çaprazı ve libero pozisyonlarında görev yapan isimler yer alıyor.
Pasörler: Dilay Özdemir, Buse Ünal Pehlivan
Smaçörler: İlkin Aydın, Saliha Şahin, Yaprak Erkek, Ayşe Çürük
Orta oyuncular: Deniz Uyanık, Berka Buse Özden, Karmen Aksoy, Merve Atlıer, Ezel Balık
Pasör çaprazları: Beren Yeşilırmak, Defne Başyolcu, Aylin Uysalcan
Liberolar: Eylül Akarçeşme Yatgın, Melis Yılmaz
Türkiye Brezilya etabını Bulgaristan maçıyla tamamlayacak
Filenin Sultanları, Bulgaristan karşılaşmasıyla Milletler Ligi Brezilya etabındaki maç programını tamamlayacak. Karşılaşma, 8 Haziran Pazartesi günü saat 00.00’da canlı yayınla izleyiciyle buluşacak.