Filenin Sultanları Bulgaristan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Türkiye - Bulgaristan maçı yayın bilgileri

Filenin Sultanları Bulgaristan maçı, Milletler Ligi Brezilya etabının dördüncü ve son karşılaşması olarak oynanacak. A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın maç saati, yayın kanalı ve kadrosu voleybolseverlerin gündeminde yer alıyor.

Türkiye, Milletler Ligi’nde Brezilya etabındaki dördüncü ve son maçına Bulgaristan karşısında çıkacak. Mücadele, turnuvayı takip eden voleybolseverler tarafından yayın saati ve kanal bilgileriyle birlikte yakından izleniyor.